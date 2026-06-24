Як отримати дублікат свідоцтва про народження: покрокова інструкція

Від онлайн-заяви до отримання документа поштою: повний алгоритм відновлення свідоцтва про народження.

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Втрата свідоцтва про народження не означає втрату права на документ. Якщо свідоцтво було загублене, викрадене, пошкоджене або знищене, його можна отримати повторно. Також новий документ видають у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення. Під час воєнного стану процедура стала більш гнучкою: українці можуть звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території, подати документи через ЦНАП або скористатися онлайн-сервісами.

У Міністерстві юстиції пояснили, хто має право отримати повторне свідоцтво про народження, які документи для цього потрібні та як діяти громадянам, які перебувають за кордоном.

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зокрема свідоцтва про народження, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.

Підставою для повторної видачі є наявний актовий запис цивільного стану. Новий документ можна отримати у разі втрати, викрадення, пошкодження або знищення оригіналу, а також після внесення змін до актового запису чи його поновлення.

Документ, який у побуті часто називають «дублікатом», має таку саму юридичну силу, як і свідоцтво, видане під час первинної державної реєстрації.

Повторна видача свідоцтв регулюється статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Мін’юсту від 18 жовтня 2000 року №52/5.

Хто може отримати повторне свідоцтво про народження

Відповідно до Правил, із заявою про повторну видачу свідоцтва можуть звернутися:

особа, щодо якої складено актовий запис;

батьки, усиновлювачі, опікуни або піклувальники;

представник закладу охорони здоров’я, навчального чи іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина;

представник органу опіки та піклування.

Крім того, документ може отримати представник особи, яка має право на повторне отримання свідоцтва. Для цього необхідно надати довіреність, посвідчену відповідно до Закону України «Про нотаріат», або документ, що підтверджує повноваження представника згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Якщо інтереси заявника представляє адвокат, разом з ордером необхідно подати засвідчену копію договору про надання правової допомоги.

Де отримати повторне свідоцтво під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану повторне свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС, який працює на підконтрольній Україні території.

Також заяву можна подати через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Після звернення адміністратор ЦНАП формує та реєструє заяву в Реєстрі. Якщо заявник не має зауважень до внесених даних, він підтверджує їх власним підписом.

Надалі заява та необхідні документи передаються до відповідного відділу ДРАЦС для розгляду. Після оформлення свідоцтва документ надходить до ЦНАП, де його видають заявнику.

Як замовити повторне свідоцтво про народження онлайн

Подати заяву на повторну видачу свідоцтва можна дистанційно через портал «Дія».

Після розгляду заяви документ можна отримати через «Укрпошту» в межах області, де розташований відповідний відділ ДРАЦС.

Для подання електронної заяви необхідно використати кваліфікований електронний підпис та додати:

відскановані копії документів, які підтверджують право на отримання свідоцтва;

у разі потреби — документи, що підтверджують родинні зв’язки із особою, щодо якої складено актовий запис;

квитанцію про сплату державного мита, плати за видачу витягу з Реєстру та інших передбачених платежів.

Як отримати повторне свідоцтво про народження за кордоном

Для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають за межами України, документи про державну реєстрацію актів цивільного стану можуть бути витребувані через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном або через Міністерство закордонних справ України.

Для цього подається заява або анкета встановленого зразка, підписана особою, яка звертається за документом.

Перед поданням документів до іноземних установ у Мін’юсті радять заздалегідь уточнити, чи потрібно додатково проставляти апостиль або здійснювати офіційний переклад документа.

Громадяни України, які постійно проживають за кордоном і звертаються за повторною видачею свідоцтва, повинні пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Чи можна отримати свідоцтво через представника

Законодавство не забороняє отримувати повторне свідоцтво про народження через представника.

Для цього необхідно оформити довіреність відповідно до вимог Закону України «Про нотаріат». За наявності належним чином посвідченої довіреності представник може подати документи та отримати свідоцтво від імені заявника.

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