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Україна завдаватиме превентивних ударів по об’єктах РФ, що підтримують війну — Володимир Зеленський

21:43, 24 червня 2026
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Президент доручив розвідці та Силам оборони діяти на випередження.
Україна завдаватиме превентивних ударів по об’єктах РФ, що підтримують війну — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже не вперше займається окупацією чужих територій, а російська держава, за його словами, складається з «багатьох підкорених народів і вкрадених земель». Також Зеленський заявив, що доручив розвідці та Силам оборони завдавати превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для підтримки воєнних дій проти України.

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«Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни», – наголосив Президент.

За його словами, російське керівництво концентрує системи протиповітряної оборони поблизу Москви, у районі Валдаю та поблизу Керченського мосту, зменшуючи їхню кількість на інших напрямках.

Президент зазначив, що лише на московський регіон, за його даними, Росія перекинула сотні пускових установок систем С-400, С-500 та «Панцир», а також близько 90 пускових установок ППО на район Валдаю, де, за його словами, формується окрема дивізія протиповітряної оборони.

Він додав, що на інших напрямках у Росії залишається значно менша кількість засобів ППО, що, на його думку, свідчить про пріоритети захисту політичного керівництва країни.

Окремо Зеленський заявив про економічні проблеми в Росії, зокрема про дефіцит пального більш ніж у 60 регіонах та зростання цін на бензин і дизельне пальне.

Також він повідомив, що російські спецслужби обговорюють можливість перенесення або скасування внутрішніх політичних процедур, пов’язаних із «Єдиною Росією», запланованих на вересень, через невпевненість у внутрішній ситуації.

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росія Україна війна Володимир Зеленський

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