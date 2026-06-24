Україна завдаватиме превентивних ударів по об’єктах РФ, що підтримують війну — Володимир Зеленський

Президент доручив розвідці та Силам оборони діяти на випередження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже не вперше займається окупацією чужих територій, а російська держава, за його словами, складається з «багатьох підкорених народів і вкрадених земель». Також Зеленський заявив, що доручив розвідці та Силам оборони завдавати превентивних ударів по об'єктах, які Росія використовує для підтримки воєнних дій проти України.

«Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих обʼєктах, які росіяни використовують для масштабування війни», – наголосив Президент.

За його словами, російське керівництво концентрує системи протиповітряної оборони поблизу Москви, у районі Валдаю та поблизу Керченського мосту, зменшуючи їхню кількість на інших напрямках.

Президент зазначив, що лише на московський регіон, за його даними, Росія перекинула сотні пускових установок систем С-400, С-500 та «Панцир», а також близько 90 пускових установок ППО на район Валдаю, де, за його словами, формується окрема дивізія протиповітряної оборони.

Він додав, що на інших напрямках у Росії залишається значно менша кількість засобів ППО, що, на його думку, свідчить про пріоритети захисту політичного керівництва країни.

Окремо Зеленський заявив про економічні проблеми в Росії, зокрема про дефіцит пального більш ніж у 60 регіонах та зростання цін на бензин і дизельне пальне.

Також він повідомив, що російські спецслужби обговорюють можливість перенесення або скасування внутрішніх політичних процедур, пов’язаних із «Єдиною Росією», запланованих на вересень, через невпевненість у внутрішній ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.