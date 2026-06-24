Украина будет наносить превентивные удары по объектам РФ, поддерживающим войну, — Владимир Зеленский

Президент поручил разведке и Силам обороны действовать на опережение.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже не впервые занимается оккупацией чужих территорий, а российское государство, по его словам, состоит из «многих покоренных народов и украденных земель». Также Зеленский заявил, что поручил разведке и Силам обороны наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для поддержки военных действий против Украины.

«Мы боремся за свою землю. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Приказал нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для расширения масштабов войны», — подчеркнул Президент.

По его словам, российское руководство концентрирует системы противовоздушной обороны вблизи Москвы, в районе Валдая и вблизи Керченского моста, сокращая их количество на других направлениях.

Президент отметил, что только в Московский регион, по его данным, Россия перебросила сотни пусковых установок систем С-400, С-500 и «Панцирь», а также около 90 пусковых установок ПВО в район Валдая, где, по его словам, формируется отдельная дивизия противовоздушной обороны.

Он добавил, что на других направлениях у России остается значительно меньшее количество средств ПВО, что, по его мнению, свидетельствует о приоритетах защиты политического руководства страны.

Кроме того, Зеленский заявил об экономических проблемах в России, в частности о дефиците топлива более чем в 60 регионах и росте цен на бензин и дизельное топливо.

Также он сообщил, что российские спецслужбы обсуждают возможность переноса или отмены внутренних политических процедур, связанных с «Единой Россией» и запланированных на сентябрь, из-за неуверенности в развитии внутренней ситуации.

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