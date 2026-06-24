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Украина будет наносить превентивные удары по объектам РФ, поддерживающим войну, — Владимир Зеленский

21:43, 24 июня 2026
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Президент поручил разведке и Силам обороны действовать на опережение.
Украина будет наносить превентивные удары по объектам РФ, поддерживающим войну, — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже не впервые занимается оккупацией чужих территорий, а российское государство, по его словам, состоит из «многих покоренных народов и украденных земель». Также Зеленский заявил, что поручил разведке и Силам обороны наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для поддержки военных действий против Украины.

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«Мы боремся за свою землю. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Приказал нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для расширения масштабов войны», — подчеркнул Президент.

По его словам, российское руководство концентрирует системы противовоздушной обороны вблизи Москвы, в районе Валдая и вблизи Керченского моста, сокращая их количество на других направлениях.

Президент отметил, что только в Московский регион, по его данным, Россия перебросила сотни пусковых установок систем С-400, С-500 и «Панцирь», а также около 90 пусковых установок ПВО в район Валдая, где, по его словам, формируется отдельная дивизия противовоздушной обороны.

Он добавил, что на других направлениях у России остается значительно меньшее количество средств ПВО, что, по его мнению, свидетельствует о приоритетах защиты политического руководства страны.

Кроме того, Зеленский заявил об экономических проблемах в России, в частности о дефиците топлива более чем в 60 регионах и росте цен на бензин и дизельное топливо.

Также он сообщил, что российские спецслужбы обсуждают возможность переноса или отмены внутренних политических процедур, связанных с «Единой Россией» и запланированных на сентябрь, из-за неуверенности в развитии внутренней ситуации.

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россия Украина война Владимир Зеленский

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