МИД призвал мировое сообщество следить за мобилизационными учениями Беларуси у границ НАТО

В МИД заявили, что действия Минска в Гродненской области могут носить признаки запугивания соседних государств и происходят на фоне усиления военной активности у границ Украины и НАТО.

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Министерство иностранных дел призвало международное сообщество внимательно следить за «учениями по мобилизации», которые в настоящее время проводятся в Гродненской области Беларуси вблизи границ стран НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, с 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района Беларуси осуществляет призыв примерно 2 тысяч человек и организует предварительные пункты сбора.

Сибига отметил, что хотя официально эти мероприятия представляются как плановая проверка данных, они могут использоваться в качестве инструмента давления и запугивания соседних государств.

«Белорусское руководство не проявляет никакого намерения деэскалации. Напротив, Минск усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО. Эта стратегия соответствует интересам Кремля и заключается в использовании политического шантажа, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире», — отметил Сибига.

Украина продолжает отслеживать ситуацию и призывает международных партнеров усилить давление на режим Александра Лукашенко, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации с безопасностью в регионе.

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