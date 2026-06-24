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Минздрав создает сеть референтных центров для лечения детского рака

21:13, 24 июня 2026
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Речь идет об определении уже действующих медицинских учреждений, которые будут обладать наибольшим опытом и ресурсами для лечения сложных онкологических случаев у детей и координации помощи в регионах.
Минздрав создает сеть референтных центров для лечения детского рака
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В Украине создают сеть референтных центров, которые будут координировать оказание специализированной медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В Минздраве подчеркнули, что формирование такой сети не предусматривает создания новых больниц или закрытия действующих онкологических отделений. Речь идет об определении среди уже работающих учреждений тех, которые обладают наибольшим опытом, достаточным количеством специалистов и необходимыми возможностями для работы со сложными случаями.

В настоящее время в Украине помощь детям с онкологическими заболеваниями оказывают более 30 медицинских учреждений. В части из них количество пациентов невелико, что затрудняет накопление клинического опыта и развитие специализированных команд. В Минздраве отмечают, что в мире в таких случаях помощь концентрируется в специализированных центрах с достаточным потоком пациентов и полным спектром диагностики и лечения.

Референтный центр определяется как медицинское учреждение, получившее соответствующий статус от Министерства здравоохранения и специализирующееся на лечении детей с онкологическими заболеваниями. В таких центрах работают мультидисциплинарные команды, которые определяют тактику лечения, сопровождают пациентов после терапии, оказывают поддерживающее лечение, реабилитационную и паллиативную помощь, а также консультируют другие медицинские учреждения.

Ключевая цель создания сети — обеспечить детям доступ к качественной диагностике и лечению независимо от региона проживания и места первого обращения в больницу.

Получить статус референтного центра смогут уже действующие медицинские учреждения, которые будут соответствовать установленным критериям. Среди требований — лечение не менее 50 новых случаев детского рака в год, наличие не менее восьми детских гематологов-онкологов, соответствующего оборудования и мультидисциплинарной команды. Также учреждение должно обеспечивать бесплатное проживание для семей пациентов, приезжающих из других регионов.

В Минздраве подчеркивают, что создание сети не предусматривает закрытие отделений в больницах, которые не получат статус референтных центров. Такие учреждения продолжат диагностику и лечение детей и будут взаимодействовать с профильными центрами.

В случае выявления подозрения на онкологическое заболевание или рецидив больница должна уведомить референтный центр в течение 72 часов. После этого специалисты совместно определят дальнейшую тактику лечения. Часть медицинской помощи ребенок сможет получать по месту жительства под наблюдением специалистов, а в сложных случаях его будут направлять в референтный центр.

В министерстве отмечают, что такая модель должна упростить маршрут пациента, обеспечить непрерывность лечения и снизить нагрузку на семьи. В случае необходимости лечения вдали от дома предусмотрено бесплатное проживание для семей, а также возможная поддержка со стороны благотворительных организаций.

Создание сети референтных центров предусмотрено Национальной стратегией контроля злокачественных новообразований до 2030 года и соответствующим планом её реализации. Порядок функционирования сети и критерии определены приказом Минздрава, а также создана рабочая группа по вопросам её внедрения.

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Минздрав дети медицина

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