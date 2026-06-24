МОЗ створює мережу референтних центрів для лікування дитячого раку

Йдеться про визначення вже чинних медзакладів, які матимуть найбільший досвід і ресурси для лікування складних онкологічних випадків у дітей та координації допомоги в регіонах.

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В Україні створюють мережу референтних центрів, які координуватимуть надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ наголосили, що формування такої мережі не передбачає створення нових лікарень або закриття чинних онкологічних відділень. Йдеться про визначення серед уже працюючих закладів тих, які мають найбільший досвід, достатню кількість фахівців і необхідні можливості для роботи зі складними випадками.

Наразі в Україні допомогу дітям з онкологічними захворюваннями надають понад 30 медичних закладів. У частині з них кількість пацієнтів є невеликою, що ускладнює накопичення клінічного досвіду та розвиток спеціалізованих команд. У МОЗ зазначають, що у світі у таких випадках допомогу концентрують у спеціалізованих центрах із достатнім потоком пацієнтів і повним спектром діагностики та лікування.

Референтний центр визначається як заклад охорони здоров’я, який отримав відповідний статус МОЗ і спеціалізується на лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями. У таких центрах працюють мультидисциплінарні команди, які визначають тактику лікування, супроводжують пацієнтів після терапії, надають підтримувальне лікування, реабілітаційну та паліативну допомогу, а також консультують інші медзаклади.

Ключова мета створення мережі — забезпечити доступ дітей до якісної діагностики та лікування незалежно від регіону проживання та першого звернення до лікарні.

Отримати статус референтного зможуть уже чинні медичні заклади, які відповідатимуть встановленим критеріям. Серед вимог — лікування щонайменше 50 нових випадків дитячого раку на рік, наявність не менше восьми дитячих гематологів-онкологів, відповідного обладнання та мультидисциплінарної команди. Також заклад має забезпечувати безоплатне проживання для сімей пацієнтів, які приїжджають з інших регіонів.

У МОЗ підкреслюють, що створення мережі не передбачає закриття відділень у лікарнях, які не отримають статусу референтних центрів. Такі заклади продовжать діагностику та лікування дітей і взаємодіятимуть із профільними центрами.

У разі виявлення підозри на онкологічне захворювання або рецидив лікарня має повідомити референтний центр протягом 72 годин. Після цього фахівці спільно визначатимуть подальшу тактику лікування. Частину медичної допомоги дитина зможе отримувати за місцем проживання під наглядом спеціалістів, а у складних випадках — її скеровуватимуть до референтного центру.

У міністерстві зазначають, що така модель має спростити маршрут пацієнта, забезпечити безперервність лікування та зменшити навантаження на родини. У разі необхідності лікування далеко від дому передбачено безоплатне проживання для сімей, а також можливу підтримку благодійних організацій.

Створення мережі референтних центрів передбачене Національною стратегією контролю злоякісних новоутворень до 2030 року та відповідним планом її реалізації. Порядок функціонування мережі та критерії визначені наказом МОЗ, а також створено робочу групу з питань її впровадження.

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