Военнослужащий во время построения отказался выполнить приказ о прохождении БЗВП и принесении присяги — как суд наказал его за неподчинение

При вынесении приговора суд учел тяжесть преступления и отсутствие смягчающих обстоятельств.

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Козелецкий районный суд признал военнослужащего виновным в неподчинении и отказе от несения обязанностей военной службы в условиях военного положения.

Обстоятельства дела

Военнослужащий, призванный 24 сентября 2025 года на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период, и направленный для прохождения военной службы в воинскую часть, обвинялся в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 402 и частью 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины.

Согласно выписке из приказа командира Военной части от 24 сентября 2025 года № 267 военнослужащий назначен на должность курсанта 3-й учебной роты 1-го учебного батальона, зачислен в списки личного состава части и на все виды обеспечения.

Приказом командира Военной части от 27 октября 2025 года № 1331 (по основной деятельности) военнослужащему предписано пройти подготовку на базе 1-го учебного батальона Военной части в период с 28 октября 2025 года по 18 декабря 2025 года по «Программе базовой общевойсковой подготовки (для подготовки мобилизационных ресурсов) ТП 7-00(206)246.63» и принести Военную присягу на верность украинскому народу.

28 октября 2025 года примерно в 14:25 во время построения на месте временного расположения воинской части в лесополосе недалеко от места дислокации, в присутствии командира 2-й учебной роты, командиров взводов и других военнослужащих, военнослужащему в устной форме был доведен указанный приказ. Военнослужащий открыто отказался выполнить приказ командира о прохождении базовой общевойсковой подготовки. От него не поступало никаких жалоб, в том числе на состояние здоровья.

Обвиняемый также открыто отказался от несения обязанностей военной службы, в частности, от прохождения курса базовой общевойсковой и профессиональной подготовки, ношения военной формы, соблюдения правил военной вежливости, поведения и военного приветствия, использования оружия, выполнения упражнений по стрельбе из стрелкового оружия, соблюдения внутреннего распорядка дня и выполнения конституционного долга по защите Родины.

Обвиняемый свою вину не признал. Он отметил, что, по-видимому, не считает себя военнослужащим, от прохождения базовой общевойсковой подготовки не отказывался, военную форму ему не выдавали, он получал денежные средства, выполнял бытовые задачи и намерен нести обязанности военной службы. Также он указал на наличие заболевания.

Виновность обвиняемого подтверждается, в частности, выдержками из приказов командира воинской части, справками военно-медицинской комиссии о годности к военной службе, протоколом осмотра и видеозаписью, на которой зафиксировано оглашение приказа и отказ от его исполнения, а также показаниями свидетелей — командиров подразделений.

Судом установлено, что приказ командира воинской части от 27 октября 2025 года № 1331 является законным, изданным в пределах полномочий, четким и понятным. В соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины военнослужащий обязан безоговорочно выполнять приказы начальника, за исключением случаев отдачи явно преступного приказа.

Что решил суд

Козелецкий районный суд Черниговской области рассмотрел дело № 734/5560/25 в открытом судебном заседании и вынес приговор, которым признал военнослужащего виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины (неповиновение, выразившееся в открытом отказе выполнить приказ начальника, совершенное в условиях военного положения) и частью 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины (отказ от несения обязанностей военной службы, совершенный в условиях военного положения).

Суд исключил из обвинения по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины формулировку об отказе от принесения военной присяги, поскольку военнослужащий уже приносил её во время прохождения срочной военной службы в 2012 году.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенных тяжких преступлений, личность обвиняемого, который удовлетворительно характеризуется по месту прохождения военной службы, состояние его здоровья и отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

Военнослужащему назначено наказание: по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины — в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца; по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины — в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании части 1 статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет 3 месяца.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено в силе до вступления приговора в законную силу. Срок отбывания наказания отсчитывается с 28 октября 2025 года — с момента фактического задержания.

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