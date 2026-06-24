Правительство выделило 6,6 млрд грн на повышение зарплат работникам образования и социальным работникам в регионах

Средства направлены в 24 областных бюджета с учетом потребностей регионов и уровня их финансовых возможностей.

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Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат работникам образования и социальным работникам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Средства направлены в 24 областных бюджета. Размер финансирования для каждой области определялся индивидуально — в зависимости от потребностей в повышении зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

Правительство пояснило, что принцип распределения основан на финансовой состоятельности регионов: чем меньше собственных доходов у области, тем большую долю расходов компенсирует государство.

Для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает до 80% необходимых расходов на повышение заработной платы. Для местных бюджетов с недостаточным уровнем финансовой состоятельности этот показатель составляет от 50% до 80%.

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