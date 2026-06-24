Уряд розподілив 6,6 млрд грн на підвищені зарплати освітянам і соцпрацівникам у регіонах

Фінансування спрямовано 24 обласним бюджетам із урахуванням потреб регіонів та рівня їхньої фінансової спроможності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених заробітних плат освітянам і соціальним працівникам. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти спрямовано до 24 обласних бюджетів. Розмір фінансування для кожної області визначався індивідуально — залежно від потреб на підвищення зарплат і можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати.

Уряд пояснив, що принцип розподілу базується на фінансовій спроможності регіонів: чим менше власних доходів має область, тим більшу частку витрат компенсує держава.

Для бюджетів територіальних громад і областей, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває до 80% необхідних видатків на підвищення заробітних плат. Для місцевих бюджетів із недостатнім рівнем фінансової спроможності цей показник становить від 50% до 80%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.