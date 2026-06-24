МЗС закликало світ стежити за мобілізаційними навчаннями Білорусі біля кордонів НАТО

У МЗС заявили, що дії Мінська в Гродненській області можуть мати ознаки елементів залякування сусідніх держав і відбуваються на тлі посилення військової активності біля кордонів України та НАТО.

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Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту уважно стежити за «навчаннями з мобілізації», які наразі проводяться у Гродненській області Білорусі поблизу кордонів країн НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянівського району Білорусі здійснює призов приблизно 2 тисяч осіб та організовує попередні пункти збору.

Сибіга зазначив, що хоча офіційно ці заходи подаються як планова перевірка даних, вони можуть використовуватися як інструмент тиску та залякування сусідніх держав.

«Білоруське керівництво не виявляє жодного наміру деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. Ця стратегія відповідає інтересам Кремля і полягає у використанні політичного шантажу, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру», – зазначив Сибіга.

Україна продовжує відстежувати ситуацію та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на режим Олександра Лукашенка, щоб запобігти подальшому загостренню безпекової ситуації в регіоні.

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