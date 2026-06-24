  1. В Україні

МЗС закликало світ стежити за мобілізаційними навчаннями Білорусі біля кордонів НАТО

21:22, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У МЗС заявили, що дії Мінська в Гродненській області можуть мати ознаки елементів залякування сусідніх держав і відбуваються на тлі посилення військової активності біля кордонів України та НАТО.
МЗС закликало світ стежити за мобілізаційними навчаннями Білорусі біля кордонів НАТО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ закликало міжнародну спільноту уважно стежити за «навчаннями з мобілізації», які наразі проводяться у Гродненській області Білорусі поблизу кордонів країн НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, з 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянівського району Білорусі здійснює призов приблизно 2 тисяч осіб та організовує попередні пункти збору.

Сибіга зазначив, що хоча офіційно ці заходи подаються як планова перевірка даних, вони можуть використовуватися як інструмент тиску та залякування сусідніх держав.

«Білоруське керівництво не виявляє жодного наміру деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО. Ця стратегія відповідає інтересам Кремля і полягає у використанні політичного шантажу, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру», – зазначив Сибіга.

Україна продовжує відстежувати ситуацію та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на режим Олександра Лукашенка, щоб запобігти подальшому загостренню безпекової ситуації в регіоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МЗС НАТО Україна Білорусь війна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]