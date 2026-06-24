У Польщі судять ксьондза, якого в нетверезому стані затримали за кермом дорогою до McDonald’s

Священник, у якого під час перевірки виявили понад два проміле алкоголю, пояснив у суді, що після кількох келихів вина вирішив поїхати по їжу, оскільки був голодний.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі цього тижня суд винесе вирок у справі ксьондза, якого затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє RMF24.

Судовий процес стосується подій, що сталися два місяці тому в Любліні. У ніч із 2 на 3 квітня поліція зупинила для перевірки автомобіль Toyota Verso, який рухався з перевищенням швидкості. За кермом перебував ксьондз. За інформацією ЗМІ, він прямував до ресторану McDonald’s.

Перевірка алкотестером показала, що в організмі 41-річного чоловіка було понад два проміле алкоголю.

Ксьондза доставили до поліцейської камери, вилучили у нього водійське посвідчення та висунули обвинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також було вилучено автомобіль.

23 червня чоловік давав пояснення в суді. Він розповів, що у Чистий четвер до пізнього вечора виконував свої обов’язки, а після повернення додому відкрив вино та випив кілька келихів.

«Потім я відчув сильний голод. Того дня я мало що їв. Холодильник був порожній, тож я вирішив якось організувати собі їжу», — пояснив ксьондз.

За його словами, спочатку він хотів замовити доставку їжі до парафіяльного будинку, однак його не влаштував час очікування, тому він вирішив поїхати за їжею самостійно.

«Я втратив розум і прийняв рішення сісти за кермо після вживання алкоголю. Про що я шкодую, бо ніколи раніше цього не робив. Я також перетнув свої моральні межі. Я сам шукаю відповідь, з якої причини це могло статися», — заявив Конрад Ж.

Захист просив суд допитати знайомого ксьондза та пароха з парафії обвинуваченого, однак суд відмовив у цьому клопотанні. Також залишилося чинним рішення про арешт автомобіля.

До цього випадку обвинувачений мав бездоганну репутацію. Адвокат 41-річного чоловіка Пьотр Саган наголосив, що його підзахисний раніше не вчиняв заборонених дій, і попросив врахувати це під час винесення вироку.

Страсна п’ятниця, або Велика п’ятниця, є найскорботнішим днем церковного року, присвяченим спогаду про розп’яття та смерть Ісуса Христа. У цей день віряни дотримуються суворого посту та утримуються від розваг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.