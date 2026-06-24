  1. У світі

У Польщі судять ксьондза, якого в нетверезому стані затримали за кермом дорогою до McDonald’s

21:30, 24 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Священник, у якого під час перевірки виявили понад два проміле алкоголю, пояснив у суді, що після кількох келихів вина вирішив поїхати по їжу, оскільки був голодний.
У Польщі судять ксьондза, якого в нетверезому стані затримали за кермом дорогою до McDonald’s
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі цього тижня суд винесе вирок у справі ксьондза, якого затримали за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє RMF24.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Судовий процес стосується подій, що сталися два місяці тому в Любліні. У ніч із 2 на 3 квітня поліція зупинила для перевірки автомобіль Toyota Verso, який рухався з перевищенням швидкості. За кермом перебував ксьондз. За інформацією ЗМІ, він прямував до ресторану McDonald’s.

Перевірка алкотестером показала, що в організмі 41-річного чоловіка було понад два проміле алкоголю.

Ксьондза доставили до поліцейської камери, вилучили у нього водійське посвідчення та висунули обвинувачення у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Також було вилучено автомобіль.

23 червня чоловік давав пояснення в суді. Він розповів, що у Чистий четвер до пізнього вечора виконував свої обов’язки, а після повернення додому відкрив вино та випив кілька келихів.

«Потім я відчув сильний голод. Того дня я мало що їв. Холодильник був порожній, тож я вирішив якось організувати собі їжу», — пояснив ксьондз.

За його словами, спочатку він хотів замовити доставку їжі до парафіяльного будинку, однак його не влаштував час очікування, тому він вирішив поїхати за їжею самостійно.

«Я втратив розум і прийняв рішення сісти за кермо після вживання алкоголю. Про що я шкодую, бо ніколи раніше цього не робив. Я також перетнув свої моральні межі. Я сам шукаю відповідь, з якої причини це могло статися», — заявив Конрад Ж.

Захист просив суд допитати знайомого ксьондза та пароха з парафії обвинуваченого, однак суд відмовив у цьому клопотанні. Також залишилося чинним рішення про арешт автомобіля.

До цього випадку обвинувачений мав бездоганну репутацію. Адвокат 41-річного чоловіка Пьотр Саган наголосив, що його підзахисний раніше не вчиняв заборонених дій, і попросив врахувати це під час винесення вироку.

Страсна п’ятниця, або Велика п’ятниця, є найскорботнішим днем церковного року, присвяченим спогаду про розп’яття та смерть Ісуса Христа. У цей день віряни дотримуються суворого посту та утримуються від розваг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Польща

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Помилка в документах для «єВідновлення» може коштувати житлового сертифіката: розбір реальних прецедентів

Під час подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення» громадяни нерідко припускаються помилок, які призводять до відмов у виплатах або стають підставою для тривалих судових спорів.

ВККС рекомендує ВРП призначити Діну Стельмах суддею Кам’янець-Подільського міськрайонного суду

ВККС підтримала кандидатуру Діни Стельмах на посаду судді у Хмельницькій області.

Дайджест судової практики після скасування ГК: як змінюється господарське право у 2026 році

Розбираємось, чому неможливо стягнути штраф з представництва іноземної фірми, та яким строком обмежений період нарахування штрафних санкцій.

ВП ВС відступила від позиції 2016 року щодо статті 69-1 КК: щирого каяття недостатньо

ВП ВС роз’яснила, що для застосування спеціальних правил призначення покарання, передбачених статтею 69-1 КК України, недостатньо лише щирого каяття та визнання вини.

Чи відповідає Конституції конкурс на Генпрокурора: запропонована модель не має аналогів у більшості країн ЄС

Аналіз європейської практики доводить, що незалежно від обраної моделі призначення генерального прокурора, визначальним фактором її ефективності є наявність надійних процедурних гарантій захисту від політичного впливу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]