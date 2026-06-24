За межами населеного пункту росте аварійне дерево: чи можна його зрізати та кому дістанеться деревина

Для аварійних, сухостійних і фаутних дерев встановили окремий порядок видалення та визначили, кому належатиме деревина після їх зрізання.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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В Україні вперше можуть запровадити єдиний порядок видалення дерев та чагарників за межами населених пунктів.

У розпорядженні «Судово-юридичної газети» опинився документ, який фактично створює нові правила для знесення аварійних, сухостійних та небезпечних насаджень на територіях поза межами міст і сіл.

Новий механізм має усунути правову невизначеність, яка тривалий час ускладнювала ухвалення рішень щодо таких дерев, а також визначає підстави для їх видалення, порядок отримання дозволів, роботу спеціальних комісій та подальше використання деревини.

Йдеться про реалізацію дворічного експериментального проєкту щодо видалення дерев та чагарників за межами населених пунктів.

Координатором проєкту визначено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. До його реалізації залучатимуться органи місцевого самоврядування, військові адміністрації населених пунктів (у разі їх утворення), Державна екологічна інспекція, Державне агентство лісових ресурсів, розпорядники земельних ділянок, власники земельних ділянок та землекористувачі.

Після завершення експерименту профільне міністерство має підготувати звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо внесення змін до законодавства.

У яких випадках можна буде видаляти дерева

Новий порядок поширюється на дерева та чагарники, які не належать до лісового фонду України та розташовані за межами населених пунктів.

Видалення таких насаджень буде можливим у разі:

виконання підготовчих та будівельних робіт;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев;

ліквідації наслідків аварій на інженерних мережах;

відновлення світлового режиму в житлових будинках, дачах, садових будинках та сільськогосподарських спорудах, які затіняються деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах мереж водопостачання, теплопостачання та водовідведення;

проведення робіт в охоронних зонах магістральних трубопроводів та газорозподільних систем;

забезпечення встановленої ширини просік уздовж ліній електронних комунікацій і навколо об'єктів зв’язку;

підготовки земельних ділянок до розробки родовищ корисних копалин;

забезпечення дотримання режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та стихійних лих.

На які території нові правила не поширюються

Документ містить перелік випадків, коли новий порядок застосовуватися не буде.

Зокрема, його дія не поширюватиметься на:

ліси та землі лісового фонду України;

дерева і чагарники в межах населених пунктів;

територію Національного військового меморіального кладовища;

прикордонні смуги, де здійснюються роботи з облаштування державного кордону;

території та об'єкти природно-заповідного фонду;

полезахисні лісові смуги;

самозалісені земельні ділянки;

території можливих або активних бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій;

тимчасово окуповані Російською Федерацією території;

об'єкти рослинного світу, занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України.

Як отримати дозвіл на видалення дерев

У більшості випадків для видалення дерев необхідно буде отримати ордер, який видаватимуть виконавчі органи сільських, селищних або міських рад чи військові адміністрації.

Підставою для видачі ордера стане заява фізичної або юридичної особи. У ній потрібно буде зазначити дані заявника, кадастровий номер земельної ділянки або її координати, а також причини видалення дерев чи чагарників.

Подати заяву можна буде як у паперовій, так і в електронній формі.

Після отримання заяви компетентний орган протягом семи робочих днів має створити комісію з питань визначення стану дерев та чагарників. До її складу входитимуть представники місцевої влади, Держекоінспекції, Держлісагентства, землекористувачів та громадськості.

Комісія проводитиме обстеження насаджень, визначатиме їх стан та перевірятиме, чи не належать вони до категорій, на які дія порядку не поширюється.

За результатами обстеження складатиметься спеціальний акт із рекомендаціями щодо можливості або неможливості видалення дерев.

Після отримання такого акта компетентний орган протягом п'яти робочих днів ухвалюватиме рішення про видачу ордера або відмову.

У яких випадках ордер не знадобиться

Документ передбачає кілька винятків.

Зокрема, якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності та не належить до лісового фонду України, власник зможе самостійно ухвалювати рішення про видалення дерев і чагарників на своїй території.

Крім того, якщо забудовник вже отримав дозвіл на виконання будівельних робіт, додаткових документів дозвільного характеру для видалення дерев у межах будівельного майданчика отримувати не потрібно.

У разі ліквідації наслідків аварій, стихійних лих або надзвичайних ситуацій видалення дерев може здійснюватися негайно з подальшим оформленням необхідних документів.

Чи доведеться сплачувати відновну вартість

Новий порядок передбачає, що відновна вартість дерев та чагарників у випадках, визначених документом, не сплачується.

Також без сплати відновної вартості зможуть видаляти дерева власники приватних земельних ділянок, якщо насадження не належать до лісового фонду України.

Видача ордера також буде безоплатною.

Кому належатиме видалена деревина

Право власності на видалені дерева та чагарники належатиме власнику земельної ділянки.

Якщо ж дерева видалені на землях, які не перебувають у приватній власності, розпоряджатися ними зможуть органи місцевого самоврядування або військові адміністрації.

Передбачається, що така деревина може використовуватися для потреб територіальних громад, зокрема для допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю, особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, учасникам бойових дій, ветеранам праці, одиноким матерям і батькам, багатодітним сім’ям та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кого можуть підтримати у видаленні аварійних дерев

Окремо органам місцевого самоврядування рекомендовано надавати допомогу соціально вразливим категоріям громадян у видаленні аварійних, сухостійних та фаутних дерев на їхніх земельних ділянках.

Йдеться про малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, учасників бойових дій, ветеранів праці, одиноких матерів і батьків, багатодітні сім’ї та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас витрати на видалення дерев та чагарників за загальним правилом покладатимуться на заявника, який ініціював проведення таких робіт. Після завершення видалення він буде зобов’язаний повідомити про це орган, що видав ордер. Також на членів комісій поширюватимуться вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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