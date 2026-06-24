За пределами населенного пункта растет аварийное дерево: можно ли его спилить и кому достанется древесина

Для аварийных, сухостойных и фаутных деревьев установили отдельный порядок удаления и определили, кому будет принадлежать древесина после их спиливания.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Украине впервые могут ввести единый порядок удаления деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов.

В распоряжении «Судебно-юридической газеты» оказался документ, который фактически создает новые правила для сноса аварийных, сухостойных и опасных насаждений на территориях за пределами городов и сел.

Новый механизм должен устранить правовую неопределенность, которая длительное время усложняла принятие решений относительно таких деревьев, а также определяет основания для их удаления, порядок получения разрешений, работу специальных комиссий и дальнейшее использование древесины.

Речь идет о реализации двухлетнего экспериментального проекта по удалению деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов.

Координатором проекта определено Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. К его реализации будут привлекаться органы местного самоуправления, военные администрации населенных пунктов (в случае их создания), Государственная экологическая инспекция, Государственное агентство лесных ресурсов, распорядители земельных участков, владельцы земельных участков и землепользователи.

После завершения эксперимента профильное министерство должно подготовить отчет о результатах его реализации и предложения по внесению изменений в законодательство.

В каких случаях можно будет удалять деревья

Новый порядок распространяется на деревья и кустарники, которые не относятся к лесному фонду Украины и расположены за пределами населенных пунктов.

Удаление таких насаждений будет возможным в случае:

выполнения подготовительных и строительных работ;

сноса аварийных, сухостойных и фаутных деревьев, а также самосевных и порослевых деревьев;

ликвидации последствий аварий на инженерных сетях;

восстановления светового режима в жилых домах, дачах, садовых домах и сельскохозяйственных сооружениях, которые затеняются деревьями;

проведения ремонтных и эксплуатационных работ в охранных зонах сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения;

проведения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов и газораспределительных систем;

обеспечения установленной ширины просек вдоль линий электронных коммуникаций и вокруг объектов связи;

подготовки земельных участков к разработке месторождений полезных ископаемых;

обеспечения соблюдения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий и стихийных бедствий.

На какие территории новые правила не распространяются

Документ содержит перечень случаев, когда новый порядок применяться не будет.

В частности, его действие не будет распространяться на:

леса и земли лесного фонда Украины;

деревья и кустарники в пределах населенных пунктов;

территорию Национального военного мемориального кладбища;

приграничные полосы, где осуществляются работы по обустройству государственной границы;

территории и объекты природно-заповедного фонда;

полезащитные лесные полосы;

самозалесенные земельные участки;

территории возможных или активных боевых действий, для которых не определена дата завершения боевых действий;

временно оккупированные Российской Федерацией территории;

объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Украины и Зеленую книгу Украины.

Как получить разрешение на удаление деревьев

В большинстве случаев для удаления деревьев необходимо будет получить ордер, который будут выдавать исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов либо военные администрации.

Основанием для выдачи ордера станет заявление физического или юридического лица. В нем необходимо будет указать данные заявителя, кадастровый номер земельного участка либо его координаты, а также причины удаления деревьев или кустарников.

Подать заявление можно будет как в бумажной, так и в электронной форме.

После получения заявления компетентный орган в течение семи рабочих дней должен создать комиссию по вопросам определения состояния деревьев и кустарников. В ее состав будут входить представители местной власти, Госэкоинспекции, Гослесагентства, землепользователей и общественности.

Комиссия будет проводить обследование насаждений, определять их состояние и проверять, не относятся ли они к категориям, на которые действие порядка не распространяется.

По результатам обследования будет составляться специальный акт с рекомендациями относительно возможности или невозможности удаления деревьев.

После получения такого акта компетентный орган в течение пяти рабочих дней будет принимать решение о выдаче ордера либо об отказе.

В каких случаях ордер не понадобится

Документ предусматривает несколько исключений.

В частности, если земельный участок находится в частной собственности и не относится к лесному фонду Украины, владелец сможет самостоятельно принимать решения об удалении деревьев и кустарников на своей территории.

Кроме того, если застройщик уже получил разрешение на выполнение строительных работ, получать дополнительные документы разрешительного характера для удаления деревьев в пределах строительной площадки не требуется.

В случае ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий либо чрезвычайных ситуаций удаление деревьев может осуществляться немедленно с последующим оформлением необходимых документов.

Придется ли платить восстановительную стоимость

Новый порядок предусматривает, что восстановительная стоимость деревьев и кустарников в случаях, определенных документом, не уплачивается.

Также без уплаты восстановительной стоимости смогут удалять деревья владельцы частных земельных участков, если насаждения не относятся к лесному фонду Украины.

Выдача ордера также будет бесплатной.

Кому будет принадлежать удаленная древесина

Право собственности на удаленные деревья и кустарники будет принадлежать владельцу земельного участка.

Если же деревья удалены на землях, которые не находятся в частной собственности, распоряжаться ими смогут органы местного самоуправления либо военные администрации.

Предполагается, что такая древесина может использоваться для нужд территориальных общин, в частности для помощи малообеспеченным гражданам, лицам с инвалидностью, лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством, участникам боевых действий, ветеранам труда, одиноким матерям и отцам, многодетным семьям и гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кого могут поддержать при удалении аварийных деревьев

Отдельно органам местного самоуправления рекомендовано оказывать помощь социально уязвимым категориям граждан в удалении аварийных, сухостойных и фаутных деревьев на их земельных участках.

Речь идет о малообеспеченных гражданах, лицах с инвалидностью, лицах с особыми заслугами перед Отечеством, участниках боевых действий, ветеранах труда, одиноких матерях и отцах, многодетных семьях и лицах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

В то же время расходы на удаление деревьев и кустарников по общему правилу будут возлагаться на заявителя, который инициировал проведение таких работ. После завершения удаления он будет обязан сообщить об этом органу, выдавшему ордер. Также на членов комиссий будут распространяться требования законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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