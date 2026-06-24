Выходные в государственные праздники могут вернуть: что предполагает инициатива для работников

После введения военного положения в Украине ограничили праздничные выходные, однако уже есть законопроект по их возвращению и подана петиция с предложением восстановить дополнительные дни отдыха.

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В Украине установлен ряд государственных праздников, имеющих общенациональное значение и отмечаемых на официальном уровне. Среди них — Рождество Христово, Пасха, Троица, День Конституции Украины, День Независимости Украины, а также другие праздничные и памятные даты, определённые законодательством.

В мирный период эти дни предусматривали дополнительные выходные или нерабочие дни, что позволяло гражданам отдыхать в соответствии с нормами трудового законодательства и практикой организации рабочего времени.

После введения военного положения в Украине действие отдельных норм относительно праздничных и нерабочих дней было временно изменено, в частности в части предоставления дополнительных выходных. Это решение связано с необходимостью обеспечения функционирования экономики и государственных институтов в условиях военного положения.

Законодательная инициатива о возвращении выходных в праздники

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14403, которым предлагается восстановить норму о выходных днях в государственные праздники.

Речь идёт о проекте Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения нормы об особенностях установления и учёта времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни».

Документ предусматривает возврат прежнего подхода к регулированию рабочего времени в праздничные периоды и восстановление практики дополнительных выходных в определённые государственные праздники.

Петиция в Кабинет Министров

Параллельно с законодательной инициативой в правительство подана петиция «О восстановлении официальных выходных дней в государственные праздники для психологического восстановления граждан в условиях войны».

Авторы обращения призывают пересмотреть действующие ограничения и вернуть официальные выходные в государственные праздники.

В петиции отмечается, что украинское общество уже более четырёх лет находится в условиях полномасштабной войны и постоянной психологической нагрузки.

Отдельно подчёркивается влияние регулярных ночных атак на украинские города, которые приводят не только к физическим разрушениям, но и к существенному ухудшению ментального состояния населения. Речь идёт о хроническом стрессе, недосыпании и повышенной нагрузке на нервную систему миллионов граждан.

Несмотря на сложные условия, граждане Украины продолжают работать, обеспечивать функционирование экономики и поддерживать государство.

В обращении подчёркивается, что люди ежедневно выходят на работу после ночных обстрелов и пребывания в укрытиях, платят налоги, поддерживают стабильность тыла и активно донатят на нужды Вооружённых сил Украины.

Авторы петиции отмечают, что такие усилия требуют значительного физического и психологического ресурса.

Обоснование необходимости отдыха

По мнению инициаторов, дополнительные выходные в государственные праздники следует рассматривать не как привилегию, а как необходимый элемент восстановления.

Они считают, что восстановление выходных позволит гражданам снизить уровень стресса, восстановить психоэмоциональное состояние, провести больше времени с семьями и повысить общую работоспособность.

В петиции №41/010183-26эп также подчёркивается, что сохранение психологического состояния населения является важной составляющей национальной безопасности государства.

Авторы обращения считают, что возвращение выходных в государственные праздники будет способствовать укреплению устойчивости общества и поддержанию его функционального ресурса в условиях длительной войны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

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