  1. В Украине

Выходные в государственные праздники могут вернуть: что предполагает инициатива для работников

13:52, 24 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После введения военного положения в Украине ограничили праздничные выходные, однако уже есть законопроект по их возвращению и подана петиция с предложением восстановить дополнительные дни отдыха.
Выходные в государственные праздники могут вернуть: что предполагает инициатива для работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине установлен ряд государственных праздников, имеющих общенациональное значение и отмечаемых на официальном уровне. Среди них — Рождество Христово, Пасха, Троица, День Конституции Украины, День Независимости Украины, а также другие праздничные и памятные даты, определённые законодательством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В мирный период эти дни предусматривали дополнительные выходные или нерабочие дни, что позволяло гражданам отдыхать в соответствии с нормами трудового законодательства и практикой организации рабочего времени.

После введения военного положения в Украине действие отдельных норм относительно праздничных и нерабочих дней было временно изменено, в частности в части предоставления дополнительных выходных. Это решение связано с необходимостью обеспечения функционирования экономики и государственных институтов в условиях военного положения.

Законодательная инициатива о возвращении выходных в праздники

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14403, которым предлагается восстановить норму о выходных днях в государственные праздники.

Речь идёт о проекте Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения нормы об особенностях установления и учёта времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни».

Документ предусматривает возврат прежнего подхода к регулированию рабочего времени в праздничные периоды и восстановление практики дополнительных выходных в определённые государственные праздники.

Петиция в Кабинет Министров

Параллельно с законодательной инициативой в правительство подана петиция «О восстановлении официальных выходных дней в государственные праздники для психологического восстановления граждан в условиях войны».

Авторы обращения призывают пересмотреть действующие ограничения и вернуть официальные выходные в государственные праздники.

В петиции отмечается, что украинское общество уже более четырёх лет находится в условиях полномасштабной войны и постоянной психологической нагрузки.

Отдельно подчёркивается влияние регулярных ночных атак на украинские города, которые приводят не только к физическим разрушениям, но и к существенному ухудшению ментального состояния населения. Речь идёт о хроническом стрессе, недосыпании и повышенной нагрузке на нервную систему миллионов граждан.

Несмотря на сложные условия, граждане Украины продолжают работать, обеспечивать функционирование экономики и поддерживать государство.

В обращении подчёркивается, что люди ежедневно выходят на работу после ночных обстрелов и пребывания в укрытиях, платят налоги, поддерживают стабильность тыла и активно донатят на нужды Вооружённых сил Украины.

Авторы петиции отмечают, что такие усилия требуют значительного физического и психологического ресурса.

Обоснование необходимости отдыха

По мнению инициаторов, дополнительные выходные в государственные праздники следует рассматривать не как привилегию, а как необходимый элемент восстановления.

Они считают, что восстановление выходных позволит гражданам снизить уровень стресса, восстановить психоэмоциональное состояние, провести больше времени с семьями и повысить общую работоспособность.

В петиции №41/010183-26эп также подчёркивается, что сохранение психологического состояния населения является важной составляющей национальной безопасности государства.

Авторы обращения считают, что возвращение выходных в государственные праздники будет способствовать укреплению устойчивости общества и поддержанию его функционального ресурса в условиях длительной войны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде предупреждают, что возвращение выходных в праздничные дни и изменения в правилах отпусков для военных могут иметь как правовые, так и бюджетные последствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект правительство Кабинет Министров Украины Украина петиция военное положение трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Соответствует ли Конституции конкурс на Генпрокурора: предложенная модель не имеет аналогов в большинстве стран ЕС

Анализ европейской практики доказывает, что независимо от выбранной модели назначения генерального прокурора, определяющим фактором ее эффективности является наличие надежных процедурных гарантий защиты от политического влияния.

Дию и госреестры будут защищать ЕС-эксперты: государство получило доступ к киберрезерву

В случае масштабных кибератак, Украина сможет вызвать европейские команды реагирования для защиты и восстановления критических цифровых систем.

Военным упростили процедуру увольнения со службы из-за ухода за родственниками: изменивший приказ Минобороны

Механизм предусматривает сроки проверки до 24 дней, состав комиссий в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также два пути подачи заявления через воинскую часть или непосредственно в ТЦК.

Госстат начнет собирать цены из интернет-магазинов и маркетплейсов, чтобы рассчитать индекс потребительских цен

Информацию из интернет-магазинов, маркетплейсов, сайтов компаний и открытых прайс-листов планируется использовать, в частности, для расчета индекса потребительских цен.

Воинская часть не может отчитываться с опозданием: суд уточнил сроки исполнения решений о выплатах военнослужащим

Суд разъяснил, что срок для подачи отчета об исполнении судебного решения не может определяться произвольно и должен учитывать характер возложенных обязанностей и реальную возможность их исполнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]