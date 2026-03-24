В Верховной Раде видят риски в возвращении выходных в праздничные дни во время войны, поскольку это ударит по бюджету
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Украине изменили регулирование трудовых отношений в части отмены выходных в праздничные дни. Такое решение было принято с целью обеспечения непрерывной работы критически важных сфер экономики, включая оборонную отрасль, логистику и систему здравоохранения, а также для поддержания мобилизационной способности государства в условиях войны.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта — №14403 и №14403-1, которые предлагают изменить подходы к регулированию рабочего времени, праздничных дней и отпусков в условиях военного положения.
Что предлагает законопроект №14403
Основной законопроект №14403 предусматривает внесение изменений в трудовое законодательство с целью частичного возвращения норм относительно учета праздничных и нерабочих дней во время военного положения.
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается отменить отдельные положения, которые сейчас ограничивают применение норм Кодекса законов о труде Украины относительно:
- сокращения рабочего времени накануне праздничных дней;
- переноса выходных и праздничных дней;
- запрета работы в праздничные и нерабочие дни;
- неучета праздничных дней при определении продолжительности отпусков.
Также предлагается предусмотреть, что праздничные дни, в которые военнослужащий находился на службе, могут добавляться к ежегодному основному отпуску или компенсироваться.
Что предлагает альтернативный законопроект №14403-1
Добавим, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что альтернативный законопроект №14403-1 сосредоточен на уточнении порядка предоставления отпусков военнослужащим.
Он предлагает:
- определить основания для предоставления отпуска — по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;
- закрепить обязанность предоставления основной непрерывной части ежегодного отпуска, а также сохранение права на нее в случае невозможности использования во время выполнения боевых или служебных задач;
- урегулировать порядок учета праздничных дней во время прохождения военной службы в условиях военного положения;
- предусмотреть денежную компенсацию в случае невозможности использования отпуска или учета праздничных дней.
Позиция аналитиков и замечания
В Исследовательской службе парламента отмечают, что инициативы несут риски.
В отношении законопроекта №14403 подчеркивается, что восстановление норм о праздничных и нерабочих днях может противоречить логике правового режима военного положения, при котором обеспечивается непрерывная работа критической инфраструктуры и экономики. В период военного положения работа в праздничные дни не оплачивается в двойном размере, как в мирное время, а считается обычным рабочим днем. В этом контексте предложение отменить соответствующие ограничения трудового законодательства не получило поддержки аналитиков.
Отдельно обращается внимание, что даже при действующих ограничениях многие работодатели уже применяют альтернативные механизмы — гибкий график, компенсации или иные условия, предусмотренные трудовыми или коллективными договорами.
Дискуссионными являются также положения, касающиеся военнослужащих. В частности, подчеркивается, что независимо от правового режима, выходные, праздничные и нерабочие дни для военнослужащих, привлеченных к выполнению служебных обязанностей, не являются днями отдыха.
Кроме того, действующее законодательство уже определяет максимальную продолжительность ежегодного основного отпуска — 30 календарных дней. В связи с этим остается неопределенным, как именно будут учитываться праздничные дни, в которые военнослужащий находился на службе: будут ли они увеличивать общую продолжительность отпуска или включаться в установленный лимит.
После анализа законопроекта №14403-1 в Парламенте высказали ряд замечаний концептуального характера.
Практика реализации права на отпуск военнослужащих уже сейчас имеет проблемы — как в части определения оснований, так и порядка и периодичности предоставления дополнительных отпусков. Из-за боевых действий военнослужащим сложно подтвердить семейные или иные уважительные обстоятельства, а отсутствие четкого перечня таких оснований повышает риск нарушения их прав. Также замечания вызвали предложения по учету праздничных и нерабочих дней. В парламенте напоминают, что независимо от правового режима такие дни для военнослужащих, привлеченных к выполнению служебных обязанностей, не являются днями отдыха, что может создавать коллизии с действующим регулированием.
Отдельного внимания требует вопрос использования неиспользованной части ежегодного отпуска. Законопроект не определяет четко период, в который он может быть предоставлен в случае выполнения боевых задач, что требует дополнительного урегулирования. Однако перенос неиспользованной части отпуска может привести к фактическому увеличению общей продолжительности отдыха, что также требует отдельного нормативного уточнения.
В парламенте отмечают, что без учета этих замечаний законопроекты могут повлечь ряд рисков:
- правовая неопределенность — в частности относительно исчисления максимальной продолжительности ежегодного отпуска;
- законодательные коллизии — в части определения статуса праздничных и выходных дней для военнослужащих;
- финансовые последствия — возможное увеличение расходов государственного бюджета из-за оплаты труда в праздничные дни и дополнительных дней отпуска.
В то же время аналитики подчеркивают, что изменения в трудовом законодательстве в условиях войны должны быть направлены прежде всего на адаптацию к военному режиму и обеспечение баланса между интересами государства, экономики и работников.
