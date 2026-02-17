В Раде уточняют условия отпусков по семейным обстоятельствам для военнослужащих

Законопроект предлагает уточнить основания для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам и вводит денежную компенсацию за дни, которые не удалось использовать.

В Украине планируют уточнить порядок предоставления отпусков военнослужащим в период действия военного положения. Законопроект №14403-1 сосредоточен исключительно на регулировании особенностей прохождения военной службы в условиях военного положения.

Данный законопроект является альтернативным к №14403, которым, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», предлагается вернуть норму о выходных днях в государственные праздники. Отдельные положения предусмотрены и для военнослужащих. В частности, праздничные дни, в течение которых военнослужащий находился на службе, предлагается засчитывать в ежегодный основной отпуск или компенсировать иным способом.

Альтернативным законопроектом предусмотрено внесение норм о предоставлении отпусков военнослужащим в специальный закон — в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Необходимость внесения изменений обусловлена тем, что порядок предоставления отпусков военнослужащим регулируется рядом нормативных актов, однако в настоящее время пункт 18 статьи 10-1 этого закона не содержит четкого порядка учета праздничных дней во время службы и не предусматривает механизма компенсации в случае невозможности использования отпуска. По этой причине возникает необходимость законодательного уточнения, которое предусматривает внесение изменений именно в эту норму.

В частности, изменениями предусмотрено:

Использование части ежегодного основного отпуска военнослужащими в период действия военного положения продолжительностью до 30 календарных дней (кроме тех, кто проходит базовую военную службу).

Предоставление дополнительного отпуска ветеранам войны по решению командира (начальника) военной части с учетом обстоятельств службы и потребностей обороны государства.

Предоставление отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью до 10 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Признание уважительными причин, объективно требующих личного присутствия военнослужащего, в том числе смерть или тяжелое состояние здоровья близких, рождение ребенка, вступление в брак и т. Д.

Обеспечение отпусков без учета времени на проезд в пределах Украины к месту отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Праздничные дни, определенные законом, в период действия военного положения учитываются при прохождении военной службы и при предоставлении ежегодного основного отпуска.

Гарантирование денежной компенсации в случае невозможности реализации права на отпуск или учета праздничных дней из-за выполнения боевых или служебных задач.

Сохранение права на основную непрерывную часть ежегодного отпуска для реализации в другой период или получение денежной компенсации в случае увольнения с военной службы.

Такой подход позволяет урегулировать исключительно порядок прохождения военной службы, сохраняя общий правовой режим трудовых отношений для гражданских работников, учитывает специфику сектора безопасности и обороны и обеспечивает потребности обороноспособности государства.

Предложенный подход является более узким, адресным и системно согласованным, так как сосредоточен на регулировании правового статуса военнослужащих, не вмешиваясь в сферу общего трудового законодательства.

По оценкам авторов, законопроект не требует дополнительных расходов из бюджета, при этом усиливает гарантии права на отдых, делает порядок предоставления отпусков предсказуемым и помогает поддерживать моральное состояние военнослужащих.

