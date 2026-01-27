  1. Законодательство

В Верховную Раду внесли законопроект о возвращении выходных в праздничные дни

10:18, 27 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инициатива касается как гражданских работников, так и военнослужащих, которым предлагают отдельный механизм компенсации.
В Верховную Раду внесли законопроект о возвращении выходных в праздничные дни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14403, которым предлагается вернуть норму о выходных днях в государственные праздники. Речь идет о проекте Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения нормы об особенностях установления и учета времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни».

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По состоянию на момент регистрации документ не содержит пояснительной записки. В то же время, по словам автора законодательной инициативы, проектом предлагается восстановить для гражданских работников выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Отдельные положения предусмотрены и для военнослужащих. В частности, праздничные дни, в течение которых военнослужащий находился на службе, предлагается засчитывать в ежегодный основной отпуск либо компенсировать иным способом.

Отметим, что в настоящее время нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, которые определяют перечень праздничных и нерабочих дней, не применяются. Это связано с действием Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Таким образом, нерабочими днями в Украине фактически остаются только суббота и воскресенье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект военное положение какой сегодня праздник свято

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]