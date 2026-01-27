В Верховную Раду внесли законопроект о возвращении выходных в праздничные дни

Инициатива касается как гражданских работников, так и военнослужащих, которым предлагают отдельный механизм компенсации.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14403, которым предлагается вернуть норму о выходных днях в государственные праздники. Речь идет о проекте Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возвращения нормы об особенностях установления и учета времени работы и времени отдыха в праздничные и нерабочие дни».

По состоянию на момент регистрации документ не содержит пояснительной записки. В то же время, по словам автора законодательной инициативы, проектом предлагается восстановить для гражданских работников выходные дни во все официально определенные государственные праздники Украины.

Отдельные положения предусмотрены и для военнослужащих. В частности, праздничные дни, в течение которых военнослужащий находился на службе, предлагается засчитывать в ежегодный основной отпуск либо компенсировать иным способом.

Отметим, что в настоящее время нормы статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, которые определяют перечень праздничных и нерабочих дней, не применяются. Это связано с действием Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Таким образом, нерабочими днями в Украине фактически остаются только суббота и воскресенье.

