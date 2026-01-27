  1. Законодавство

До Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення вихідних у святкові дні

10:18, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива стосується як цивільних працівників, так і військовослужбовців, для яких пропонують окремий механізм компенсації.
До Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення вихідних у святкові дні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14403, яким пропонується повернути норму про вихідні дні у державні свята. Йдеться про проєкт Закону «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні».

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на момент реєстрації документ не містить пояснювальної записки. Водночас, за словами автора законодавчої ініціативи, проєктом пропонується відновити для цивільних працівників вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.

Окремі положення передбачені й для військовослужбовців. Зокрема, святкові дні, протягом яких військовий перебував на службі, пропонується зараховувати до щорічної основної відпустки або компенсувати в інший спосіб.

Зауважимо, що наразі норми статті 73 Кодексу законів про працю України, які визначають перелік святкових і неробочих днів, не застосовуються. Це пов’язано з дією Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Відтак, неробочими днями в Україні фактично залишаються лише субота та неділя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект воєнний стан яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]