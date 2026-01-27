До Верховної Ради внесли законопроєкт про повернення вихідних у святкові дні

Ініціатива стосується як цивільних працівників, так і військовослужбовців, для яких пропонують окремий механізм компенсації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 14403, яким пропонується повернути норму про вихідні дні у державні свята. Йдеться про проєкт Закону «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні».

Станом на момент реєстрації документ не містить пояснювальної записки. Водночас, за словами автора законодавчої ініціативи, проєктом пропонується відновити для цивільних працівників вихідні дні у всі офіційно визначені державні свята України.

Окремі положення передбачені й для військовослужбовців. Зокрема, святкові дні, протягом яких військовий перебував на службі, пропонується зараховувати до щорічної основної відпустки або компенсувати в інший спосіб.

Зауважимо, що наразі норми статті 73 Кодексу законів про працю України, які визначають перелік святкових і неробочих днів, не застосовуються. Це пов’язано з дією Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Відтак, неробочими днями в Україні фактично залишаються лише субота та неділя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.