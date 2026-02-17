У Раді конкретизують умови відпусток за сімейними обставинами для військових

Законопроєкт пропонує уточнити підстави для надання відпустки за сімейними обставинами та запроваджує грошову компенсацію за дні, які не вдалося використати.

В Україні пропонують уточнити порядок надання відпусток військовослужбовцям у період дії воєнного стану. Законопроєкт №14403-1 зосереджується виключно на врегулюванні особливостей проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Даний законопроєкт є альтернативним до №14403, яким, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», пропонується повернути норму про вихідні дні у державні свята. Окремі положення передбачені й для військовослужбовців. Зокрема, святкові дні, протягом яких військовий перебував на службі, пропонується зараховувати до щорічної основної відпустки або компенсувати в інший спосіб.

Альтернативним законопроєктом передбачається внесення норм щодо відпусток військовослужбовців у спеціальний закон – у пункт 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Необхідність внесення змін зумовлена тим, що порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється низкою нормативних актів, проте наразі пункт 18 статті 10-1 цього закону не містить чіткого порядку обліку святкових днів під час служби і не передбачає механізму компенсації у разі неможливості використання відпустки. Через це виникає потреба в законодавчому уточненні, яке передбачає внесення змін саме до цієї норми.

Зокрема, змінами передбачено:

Використання частини щорічної основної відпустки військовослужбовцями під час дії воєнного стану тривалістю до 30 календарних днів (крім тих, хто проходить базову військову службу).

Надбання додаткової відпустки ветеранами війни за рішенням командира (начальника) військової частини з урахуванням обставин служби та потреб оборони держави.

Отримання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.

Визнання поважними причин, що об’єктивно потребують особистої присутності військовослужбовця, зокрема, смерть або тяжкий стан здоров’я близьких, народження дитини, укладення шлюбу тощо.

Забезпечення відпусток без урахування часу на проїзд у межах України до місця відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Святкові дні, визначені законом, під час дії воєнного стану враховуються при проходженні військової служби та при наданні щорічної основної відпустки.

Гарантування грошової компенсації у разі неможливості реалізації права на відпустку або врахування святкових днів через виконання бойових чи службових завдань.

Збереження права на основну безперервну частину щорічної відпустки для реалізації в інший період або її грошову компенсацію у разі звільнення з військової служби.

Такий підхід дозволяє врегулювати виключно порядок проходження військової служби, зберігаючи загальний правовий режим трудових відносин для цивільних працівників, враховує специфіку сектору безпеки та оборони і забезпечує потреби обороноздатності держави.

Запропонований підхід є більш вузьким, адресним та системно узгодженим, оскільки зосереджується на врегулюванні правового статусу військовослужбовців, не втручаючись у сферу загального трудового законодавств.

За оцінками авторів, законопроєкт не потребує додаткових витрат із бюджету, водночас посилює гарантії права на відпочинок, робить порядок надання відпусток передбачуваним і допомагає підтримувати моральний стан військових.

