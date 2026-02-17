  1. Публікації
  2. / В Україні

У Раді конкретизують умови відпусток за сімейними обставинами для військових

08:30, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт пропонує уточнити підстави для надання відпустки за сімейними обставинами та запроваджує грошову компенсацію за дні, які не вдалося використати.
У Раді конкретизують умови відпусток за сімейними обставинами для військових
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують уточнити порядок надання відпусток військовослужбовцям у період дії воєнного стану. Законопроєкт  №14403-1 зосереджується виключно на врегулюванні особливостей проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Даний законопроєкт є альтернативним до №14403, яким, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», пропонується повернути норму про вихідні дні у державні свята. Окремі положення передбачені й для військовослужбовців. Зокрема, святкові дні, протягом яких військовий перебував на службі, пропонується зараховувати до щорічної основної відпустки або компенсувати в інший спосіб.

Альтернативним законопроєктом передбачається внесення норм щодо відпусток військовослужбовців у спеціальний закон – у пункт 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Необхідність внесення змін зумовлена тим, що порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється низкою нормативних актів, проте наразі пункт 18 статті 10-1 цього закону не містить чіткого порядку обліку святкових днів під час служби і не передбачає механізму компенсації у разі неможливості використання відпустки. Через це виникає потреба в законодавчому уточненні, яке передбачає внесення змін саме до цієї норми.

Зокрема, змінами передбачено:

  • Використання частини щорічної основної відпустки військовослужбовцями під час дії воєнного стану тривалістю до 30 календарних днів (крім тих, хто проходить базову військову службу).
  • Надбання додаткової відпустки ветеранами війни за рішенням командира (начальника) військової частини з урахуванням обставин служби та потреб оборони держави.
  • Отримання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.
  • Визнання поважними причин, що об’єктивно потребують особистої присутності військовослужбовця, зокрема, смерть або тяжкий стан здоров’я близьких, народження дитини, укладення шлюбу тощо.
  • Забезпечення відпусток без урахування часу на проїзд у межах України до місця відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
  • Святкові дні, визначені законом, під час дії воєнного стану враховуються при проходженні військової служби та при наданні щорічної основної відпустки.
  • Гарантування грошової компенсації у разі неможливості реалізації права на відпустку або врахування святкових днів через виконання бойових чи службових завдань.
  • Збереження права на основну безперервну частину щорічної відпустки для реалізації в інший період або її грошову компенсацію у разі звільнення з військової служби.

Такий підхід дозволяє врегулювати виключно порядок проходження військової служби, зберігаючи загальний правовий режим трудових відносин для цивільних працівників, враховує специфіку сектору безпеки та оборони і забезпечує потреби обороноздатності держави.

Запропонований підхід є більш вузьким, адресним та системно узгодженим, оскільки зосереджується на врегулюванні правового статусу військовослужбовців, не втручаючись у сферу загального трудового законодавств.

За оцінками авторів, законопроєкт не потребує додаткових витрат із бюджету, водночас посилює гарантії права на відпочинок, робить порядок надання відпусток передбачуваним і допомагає підтримувати моральний стан військових.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект військові відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]