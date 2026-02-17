У Раді конкретизують умови відпусток за сімейними обставинами для військових
В Україні пропонують уточнити порядок надання відпусток військовослужбовцям у період дії воєнного стану. Законопроєкт №14403-1 зосереджується виключно на врегулюванні особливостей проходження військової служби в умовах воєнного стану.
Даний законопроєкт є альтернативним до №14403, яким, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», пропонується повернути норму про вихідні дні у державні свята. Окремі положення передбачені й для військовослужбовців. Зокрема, святкові дні, протягом яких військовий перебував на службі, пропонується зараховувати до щорічної основної відпустки або компенсувати в інший спосіб.
Альтернативним законопроєктом передбачається внесення норм щодо відпусток військовослужбовців у спеціальний закон – у пункт 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Необхідність внесення змін зумовлена тим, що порядок надання відпусток військовослужбовцям регулюється низкою нормативних актів, проте наразі пункт 18 статті 10-1 цього закону не містить чіткого порядку обліку святкових днів під час служби і не передбачає механізму компенсації у разі неможливості використання відпустки. Через це виникає потреба в законодавчому уточненні, яке передбачає внесення змін саме до цієї норми.
Зокрема, змінами передбачено:
- Використання частини щорічної основної відпустки військовослужбовцями під час дії воєнного стану тривалістю до 30 календарних днів (крім тих, хто проходить базову військову службу).
- Надбання додаткової відпустки ветеранами війни за рішенням командира (начальника) військової частини з урахуванням обставин служби та потреб оборони держави.
- Отримання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю до 10 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.
- Визнання поважними причин, що об’єктивно потребують особистої присутності військовослужбовця, зокрема, смерть або тяжкий стан здоров’я близьких, народження дитини, укладення шлюбу тощо.
- Забезпечення відпусток без урахування часу на проїзд у межах України до місця відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
- Святкові дні, визначені законом, під час дії воєнного стану враховуються при проходженні військової служби та при наданні щорічної основної відпустки.
- Гарантування грошової компенсації у разі неможливості реалізації права на відпустку або врахування святкових днів через виконання бойових чи службових завдань.
- Збереження права на основну безперервну частину щорічної відпустки для реалізації в інший період або її грошову компенсацію у разі звільнення з військової служби.
Такий підхід дозволяє врегулювати виключно порядок проходження військової служби, зберігаючи загальний правовий режим трудових відносин для цивільних працівників, враховує специфіку сектору безпеки та оборони і забезпечує потреби обороноздатності держави.
Запропонований підхід є більш вузьким, адресним та системно узгодженим, оскільки зосереджується на врегулюванні правового статусу військовослужбовців, не втручаючись у сферу загального трудового законодавств.
За оцінками авторів, законопроєкт не потребує додаткових витрат із бюджету, водночас посилює гарантії права на відпочинок, робить порядок надання відпусток передбачуваним і допомагає підтримувати моральний стан військових.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.