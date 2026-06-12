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ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Ирпенский городской суд Киевской области

21:14, 12 июня 2026
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Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Ирпенский городской суд Киевской области
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Ирпенский городской суд Киевской области 4 судей.

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Рассмотрение вопроса состоится 8 июля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме, к которому необходимо приложить:

справку согласно установленной форме;

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня опубликования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить почтой (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

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суд судья ВККС

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