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Вихідні у державні свята можуть повернути: що передбачає ініціатива для працівників

13:52, 24 червня 2026
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Після запровадження воєнного стану в Україні обмежили святкові вихідні, однак вже є законопроєкт щодо їх повернення та подано петицію з пропозицією відновити додаткові дні відпочинку.
Вихідні у державні свята можуть повернути: що передбачає ініціатива для працівників
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В Україні встановлено низку державних свят, що мають загальнонаціональне значення та відзначаються на офіційному рівні. Серед них — Різдво Христове, Великдень, Трійця, День Конституції України, День Незалежності України, а також інші святкові та пам’ятні дати, визначені законодавством.

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У мирний період ці дні передбачали додаткові вихідні або неробочі дні, що дозволяло громадянам мати відпочинок відповідно до норм трудового законодавства та практики організації робочого часу.

Після запровадження воєнного стану в Україні дію окремих норм щодо святкових і неробочих днів було тимчасово змінено, зокрема в частині надання додаткових вихідних. Це рішення пов’язане з необхідністю забезпечення функціонування економіки та державних інституцій в умовах воєнного стану. 

Законодавча ініціатива щодо повернення вихідних у свята

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14403, яким пропонується відновити норму про вихідні дні у державні свята.

Йдеться про проєкт Закону «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні».

Документ передбачає повернення попереднього підходу до регулювання робочого часу у святкові періоди та відновлення практики додаткових вихідних у визначені державні свята.

Петиція до Кабінету Міністрів

Паралельно з законодавчою ініціативою до уряду подано петицію «Про відновлення офіційних вихідних днів у державні свята для психологічного відновлення громадян в умовах війни».

Автори звернення закликають переглянути чинні обмеження та повернути офіційні вихідні у державні свята.

У петиції зазначається, що українське суспільство вже понад чотири роки перебуває в умовах повномасштабної війни та постійного психологічного навантаження.

Окремо підкреслюється вплив регулярних нічних атак на українські міста, які призводять не лише до фізичних руйнувань, а й до суттєвого погіршення ментального стану населення. Йдеться про хронічний стрес, недосипання та підвищене навантаження на нервову систему мільйонів громадян.

Попри складні умови, громадяни України продовжують працювати, забезпечувати функціонування економіки та підтримувати державу.

У зверненні наголошується, що люди щодня виходять на роботу після нічних обстрілів і перебування в укриттях, сплачують податки, підтримують стабільність тилу та активно здійснюють донати на потреби Збройних сил України.

Автори петиції зазначають, що такі зусилля потребують значного фізичного та психологічного ресурсу.

Обґрунтування необхідності відпочинку

На думку ініціаторів, додаткові вихідні у державні свята мають розглядатися не як привілей, а як необхідний елемент відновлення.

Вони вважають, що відновлення вихідних дозволить громадянам знизити рівень стресу, відновити психоемоційний стан, провести більше часу з родинами та підвищити загальну працездатність.

У петиції 41/010183-26еп також підкреслюється, що збереження психологічного стану населення є важливою складовою національної безпеки держави.

Автори звернення вважають, що повернення вихідних у державні свята сприятиме зміцненню стійкості суспільства та підтримці його функціонального ресурсу в умовах тривалої війни.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді попереджають, що повернення вихідних у святкові дні та зміни у правилах відпусток для військових можуть мати як правові, так і бюджетні наслідки.

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