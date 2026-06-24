Чи можуть оштрафувати батьків за ДТП, яку спричинила 14-річна дитина на електросамокаті

До адміністративної відповідальності притягнули батька неповнолітнього.

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У випадку, якщо неповнолітні віком від 14 до 16 років вчинили адміністративне правопорушення керуючи електросамокатом, адміністративна відповідальність покладається на батьків.

Так, на Вінниччині підліток 14 років вчинив ДТП на стадіоні, а суд застосовував ч. 3 ст. 184 КУпАП, яка передбачає відповідальність батьків.

Що сталося?

Правоохоронці встановили, що неповнолітній вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 124 КУпАП — це норма Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг або іншого майна

Чому до відповідальності притягнули не дитину, а батька?

Причина полягає у віці порушника.

Закон встановлює особливі правила для осіб віком від 14 до 16 років.

Відповідно до частини 3 статті 184 КУпАП, якщо дитина вчиняє адміністративне правопорушення, передбачене Кодексом, адміністративна відповідальність покладається на її батьків.

Тобто штраф накладається не на саму дитину, а на одного з батьків.

У цій справі суд дослідив:

протокол про адміністративне правопорушення;

рапорт працівника поліції;

постанову про закриття кримінального провадження;

На підставі цих доказів суд дійшов висновку, що 14-річний підліток дійсно вчинив порушення, передбачене статтею 124 КУпАП.

Яке рішення ухвалив суд?

Оскільки правопорушення вчинив підліток віком 14 років, суд застосував частину 3 статті 184 КУпАП.

До адміністративної відповідальності було притягнуто батька неповнолітнього та накладено на нього штраф.

Постанова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області у справі № 130/3302/24.

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