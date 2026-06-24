Держслужбовицю відсторонили через відсутність щеплення від COVID — вона домоглася виплати 64 тисяч грн

Роботодавець відсторонив працівницю, хоча в установі була передбачена дистанційна робота.

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Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність відсторонення від роботи працівниці Державного космічного агентства України через відсутність вакцинації проти COVID-19 та залишив у силі рішення про стягнення на її користь середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Суд наголосив, що хоча законодавство на момент виникнення спору передбачало можливість обов’язкової вакцинації та відсторонення окремих категорій працівників, роботодавець мав довести необхідність і пропорційність застосування такого заходу щодо конкретної особи.

Апеляційна інстанція підтримала висновки суду першої інстанції, який визнав протиправним наказ про відсторонення та присудив працівниці 64 062,46 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Обставини справи

Позивачка працювала головним спеціалістом відділу наукових досліджень та інновацій департаменту космічної політики та розвитку Державного космічного агентства України.

У листопаді 2021 року після набрання чинності нормативними актами щодо обов’язкової вакцинації окремих категорій працівників агентство зобов’язало співробітників надати документи про вакцинацію проти COVID-19 або медичні висновки про наявність протипоказань. Працівниця таких документів не надала.

8 листопада 2021 року агентство видало наказ про її відсторонення від роботи з 9 листопада 2021 року до усунення причин відсторонення, але не довше строку дії карантину. У березні 2022 року дію наказу було зупинено у зв’язку із запровадженням воєнного стану, а у 2024 році працівницю звільнили у зв’язку з виходом на пенсію.

Вважаючи наказ незаконним, працівниця звернулася до суду з вимогою його скасувати та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Позиція Державного космічного агентства

Агентство стверджувало, що діяло відповідно до вимог законодавства.

Відповідач посилався на те, що державні службовці центральних органів виконавчої влади належали до категорій працівників, для яких вакцинація проти COVID-19 була обов’язковою. Оскільки позивачка не надала ані підтвердження вакцинації, ані медичного висновку про наявність протипоказань, роботодавець вважав відсторонення обов’язковим та таким, що прямо випливає з чинних на той момент нормативних актів.

Що врахував суд

Апеляційний суд звернув увагу на правові висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 14 грудня 2022 року у справі №130/3548/21.

Колегія суддів зазначила, що законодавство справді передбачало можливість відсторонення від роботи працівників, які відмовлялися або ухилялися від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19. Водночас сама наявність такого механізму не означає автоматичної правомірності відсторонення в кожному конкретному випадку. Суд повинен перевірити, чи було таке втручання необхідним та пропорційним легітимній меті охорони здоров’я населення.

Суд встановив, що роботодавець не провів індивідуальної оцінки посадових обов’язків працівниці та не довів об’єктивної необхідності її особистих контактів з іншими людьми під час виконання роботи. Також не було наведено доказів того, що виконання її функцій пов’язане з підвищеними ризиками поширення інфекції або що для неї неможливо організувати дистанційну чи надомну роботу.

При цьому суд врахував, що в самому Державному космічному агентстві ще з 2020 року діяв порядок виконання державними службовцями завдань за межами адміністративної будівлі, тобто можливість дистанційної роботи була передбачена внутрішніми документами установи.

За висновком апеляційної інстанції, роботодавець не довів нагальної необхідності саме відсторонення позивачки від роботи та не обґрунтував неможливість застосування менш суворих заходів. Тому відсторонення не відповідало принципу пропорційності та було визнане протиправним.

Чому присудили виплату

Оскільки наказ про відсторонення було визнано незаконним, у працівниці виникло право на отримання середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Згідно з довідкою роботодавця її середньоденний заробіток становив 831,98 грн. Період відсторонення тривав з 9 листопада 2021 року до 28 лютого 2022 року та охоплював 77 робочих днів. Відповідно сума середнього заробітку за час вимушеного прогулу склала 64 062,46 грн.

Суд також окремо зауважив, що така сума визначається без попереднього відрахування податків та обов’язкових платежів. Їх утримання здійснюється роботодавцем під час виконання судового рішення як податковим агентом.

Правова позиція суду

Суд виходив із того, що законодавство на момент виникнення спору передбачало можливість обов’язкової вакцинації проти COVID-19 та відсторонення від роботи окремих категорій працівників. Водночас предметом спору була не законність самої вакцинації, а правомірність відсторонення конкретної працівниці без індивідуальної оцінки обставин її роботи.

Апеляційний суд фактично підтвердив підхід Великої Палати Верховного Суду, згідно з яким належність працівника до категорії осіб, для яких була передбачена обов’язкова вакцинація, сама по собі не є достатньою підставою для законного відсторонення. Роботодавець має довести, що такий захід є необхідним і пропорційним, а досягнення мети охорони здоров’я неможливе шляхом застосування менш обмежувальних заходів, зокрема дистанційної роботи.

Висновок апеляційного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу Державного космічного агентства України без задоволення, а рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду в справі 640/32515/21 — без змін.

Таким чином, наказ про відсторонення працівниці від роботи остаточно визнано протиправним, а за нею збережено право на отримання 64 062,46 грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Постанова набрала законної сили з дня ухвалення та є остаточною. Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 328 КАС України вона не підлягає касаційному оскарженню.

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