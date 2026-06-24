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В Польше судят священника, которого в нетрезвом состоянии задержали за рулем по дороге в McDonald’s

21:30, 24 июня 2026
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Священник, у которого во время проверки обнаружили более двух промилле алкоголя, объяснил в суде, что после нескольких бокалов вина решил поехать за едой, поскольку был голоден.
В Польше судят священника, которого в нетрезвом состоянии задержали за рулем по дороге в McDonald’s
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На этой неделе в Польше суд вынесет приговор по делу священника, задержанного за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает RMF24.

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Судебный процесс касается событий, произошедших два месяца назад в Люблине. В ночь со 2 на 3 апреля полиция остановила для проверки автомобиль Toyota Verso, который двигался с превышением скорости. За рулем находился священник. По информации СМИ, он направлялся в ресторан McDonald’s.

Проверка алкотестером показала, что в организме 41-летнего мужчины содержалось более двух промилле алкоголя.

Священника доставили в полицейскую камеру, изъяли у него водительское удостоверение и предъявили обвинение в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также был изъят автомобиль.

23 июня мужчина давал показания в суде. Он рассказал, что в Чистый четверг до позднего вечера исполнял свои обязанности, а после возвращения домой открыл вино и выпил несколько бокалов.

«Потом я почувствовал сильный голод. В тот день я почти ничего не ел. Холодильник был пуст, поэтому я решил как-то добыть себе еду», — пояснил священник.

По его словам, сначала он хотел заказать доставку еды в приходской дом, однако его не устроило время ожидания, поэтому он решил поехать за едой самостоятельно.

«Я потерял рассудок и принял решение сесть за руль после употребления алкоголя. О чем я сожалею, потому что никогда раньше этого не делал. Я также переступил свои моральные границы. Я сам ищу ответ, по какой причине это могло произойти», — заявил Конрад Ж.

Защита просила суд допросить знакомого священника и настоятеля прихода обвиняемого, однако суд отказал в этом ходатайстве. Также осталось в силе решение об аресте автомобиля.

До этого случая у обвиняемого была безупречная репутация. Адвокат 41-летнего мужчины Петр Саган подчеркнул, что его подзащитный ранее не совершал противоправных действий, и попросил учесть это при вынесении приговора.

Страстная пятница, или Великая пятница, является самым скорбным днём церковного года, посвящённым воспоминанию о распятии и смерти Иисуса Христа. В этот день верующие соблюдают строгий пост и воздерживаются от развлечений.

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суд Польша

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