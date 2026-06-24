Як військовим подати рапорт в Армія+ на повернення після СЗЧ: відеоінструкція
22:36, 24 червня 2026
Програма дає можливість обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів.
Військові, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня включно, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок. Як зауважують у Міноборони, зробити це можна до 20 вересня.
Програма дає можливість обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів, повернутися у стрій за зрозумілою процедурою без батальйонів резерву. Також військові можуть отримати супровід контакт-центру на всьому шляху та відновити забезпечення.
Відеоінструкція:
У відео покроково показано:
- як подати рапорт в Армія+
- які дані потрібно вказати
- які документи можуть знадобитися
- що відбувається після погодження рапорту
Також в Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ.
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