Як військовим подати рапорт в Армія+ на повернення після СЗЧ: відеоінструкція

Програма дає можливість обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів.

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Військові, у яких СЗЧ зафіксували до 12 червня включно, можуть подати рапорт на повернення до служби через застосунок. Як зауважують у Міноборони, зробити це можна до 20 вересня.

Програма дає можливість обрати нову частину з переліку понад 50 підрозділів, повернутися у стрій за зрозумілою процедурою без батальйонів резерву. Також військові можуть отримати супровід контакт-центру на всьому шляху та відновити забезпечення.

Відеоінструкція:

У відео покроково показано:

як подати рапорт в Армія+

які дані потрібно вказати

які документи можуть знадобитися

що відбувається після погодження рапорту

Також в Армія+ з’явився новий статус «У дорозі» для військових, які повертаються після СЗЧ.

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