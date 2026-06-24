Как военным подать рапорт в Армия+ на возвращение после СЗЧ: видеоинструкция
Военные, у которых СЗЧ было зафиксировано до 12 июня включительно, могут подать рапорт на возвращение к службе через приложение. Как отмечают в Минобороны, сделать это можно до 20 сентября.
Программа дает возможность выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 50 подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва. Также военные могут получить сопровождение контакт-центра на всем пути и восстановить обеспечение.
Видеоинструкция:
В видео пошагово показано:
- как подать рапорт в Армия+
- какие данные необходимо указать
- какие документы могут понадобиться
- что происходит после согласования рапорта
Также в Армия+ появился новый статус «В пути» для военных, которые возвращаются после СЗЧ.
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