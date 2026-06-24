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Как военным подать рапорт в Армия+ на возвращение после СЗЧ: видеоинструкция

22:36, 24 июня 2026
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Программа дает возможность выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 50 подразделений.
Как военным подать рапорт в Армия+ на возвращение после СЗЧ: видеоинструкция
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Военные, у которых СЗЧ было зафиксировано до 12 июня включительно, могут подать рапорт на возвращение к службе через приложение. Как отмечают в Минобороны, сделать это можно до 20 сентября.

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Программа дает возможность выбрать новую воинскую часть из перечня более чем 50 подразделений, вернуться в строй по понятной процедуре без батальонов резерва. Также военные могут получить сопровождение контакт-центра на всем пути и восстановить обеспечение.

Видеоинструкция:

 

В видео пошагово показано:

  • как подать рапорт в Армия+
  • какие данные необходимо указать
  • какие документы могут понадобиться
  • что происходит после согласования рапорта

Также в Армия+ появился новый статус «В пути» для военных, которые возвращаются после СЗЧ.

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ВСУ военные армия война военнослужащие военное положение Минобороны Армия+ СЗЧ

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