Зарплаты полицейских и спасателей ГСЧС существенно вырастут: с какой даты начнут платить больше

Полицейским и сотрудникам службы гражданской защиты гарантировали более высокие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

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Минимальный размер денежного обеспечения полицейских и сотрудников службы гражданской защиты привязали к прожиточному минимуму. Новые правила также предусматривают индексацию выплат и должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осовременивания размера денежного обеспечения» №4909-IX.

Законом устанавливается, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты из расчета на месяц не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.

Денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты состоит из:

должностного оклада;

оклада по специальному званию;

надбавки за выслугу лет;

премии;

других видов денежного обеспечения (в том числе постоянного характера и единовременных), определенных Кабмином.

Планируется, что применение новых условий начисления денежного обеспечения начнется с 1 января 2027 года.

За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам, которые определяет Кабмин.

Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, будут получать денежное обеспечение на условиях и в размере, определенных правительством.

Закон предусматривает, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит индексации в соответствии с законом.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об осовременивании денежного обеспечения полицейских и спасателей (законопроект № 6506-1), которым установлен минимальный уровень выплат — не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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