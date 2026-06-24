Зарплаты полицейских и спасателей ГСЧС существенно вырастут: с какой даты начнут платить больше
Минимальный размер денежного обеспечения полицейских и сотрудников службы гражданской защиты привязали к прожиточному минимуму. Новые правила также предусматривают индексацию выплат и должны вступить в силу с 1 января 2027 года.
Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осовременивания размера денежного обеспечения» №4909-IX.
Законом устанавливается, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты из расчета на месяц не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.
Денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты состоит из:
- должностного оклада;
- оклада по специальному званию;
- надбавки за выслугу лет;
- премии;
- других видов денежного обеспечения (в том числе постоянного характера и единовременных), определенных Кабмином.
Планируется, что применение новых условий начисления денежного обеспечения начнется с 1 января 2027 года.
За полицейскими, которые временно проходят службу за пределами Украины, сохраняется выплата в национальной валюте и выплачивается вознаграждение в иностранной валюте по нормам, которые определяет Кабмин.
Полицейские, командированные в другие органы государственной власти, учреждения, организации и прикомандированные, будут получать денежное обеспечение на условиях и в размере, определенных правительством.
Закон предусматривает, что денежное обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты подлежит индексации в соответствии с законом.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон об осовременивании денежного обеспечения полицейских и спасателей (законопроект № 6506-1), которым установлен минимальный уровень выплат — не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.