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Зарплати поліцейських і рятувальників ДСНС суттєво зростуть: з якої дати почнуть платити більше

11:26, 24 червня 2026
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Поліцейським і працівникам служби цивільного захисту гарантували вищі виплати, прив'язані до прожиткового мінімуму.
Зарплати поліцейських і рятувальників ДСНС суттєво зростуть: з якої дати почнуть платити більше
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Мінімальний розмір грошового забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту прив’язали до прожиткового мінімуму. Нові правила також передбачають індексацію виплат і мають набути чинності з 1 січня 2027 року.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення» №4909-IX.

Законом встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту складається з:

  • посадового окладу;
  • окладу за спеціальним званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • премії;
  • інших видів грошового забезпечення (у тому числі постійного характеру та одноразові), визначених Кабміном.

Планується, що застосування нових умов нарахування грошового забезпечення розпочнеться з 1 січня 2027 року.

За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами, що визначає  Кабмін.

Поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані, отримають грошове забезпечення на умовах та в розмірі, визначених урядом.

Закон передбачає, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту підлягає індексації відповідно до закону.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон про осучаснення грошового забезпечення поліцейських та рятувальників (законопроєкт № 6506-1), яким встановлено мінімальний рівень виплат — не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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