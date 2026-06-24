  1. В мире

В Беларуси объявили «мобилизационные учения» — резервистов вызывают для сверки данных

11:02, 24 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Беларуси, в частности в Гродненской области, объявили «мобилизационные учения», во время которых резервистов массово вызывают в пункты сбора для сверки и обновление военно-учетных данных.
В Беларуси объявили «мобилизационные учения» — резервистов вызывают для сверки данных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Беларуси объявили о проведении «мобилизационных учений», которые продлятся до 26 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, в Гродненской области с 20 июня начали массово вызывать военнообязанных в пункты сбора для сверки и обновления учетных данных.

Всего планируется вызвать около двух тысяч человек.

С 21 июня начал работу пункт предварительного сбора военнообязанных, где проводится сверка учетной информации. Процесс будет проходить в несколько этапов и должен завершиться 2 июля.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реальных шагов со стороны Беларуси для прекращения поддержки России в войне против Украины. Он отметил, что Украина неоднократно требовала демонтировать на территории Беларуси ретрансляторы, которые могут использоваться для корректировки российских ударов по украинским городам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Беларусь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Воинская часть не может отчитываться с опозданием: суд уточнил сроки исполнения решений о выплатах военнослужащим

Суд разъяснил, что срок для подачи отчета об исполнении судебного решения не может определяться произвольно и должен учитывать характер возложенных обязанностей и реальную возможность их исполнения.

Сын нашел завещание матери через 23 года после ее смерти: ВС объяснил, можно ли пересмотреть наследственные права

Обнаружение завещания спустя много лет после оформления наследства само по себе не свидетельствует о существенной ошибке при заключении соглашения о разделе наследственного имущества.

ВСП не рассматрел жалобу судьи Кривенко которго наказали за нецензурную лексику в YouTube

Рассмотрение жалобы судьи из Виннецкой областии, известного провокационными роликами в YouTube, отложили.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Потерпевший устроил ДТП из авто судьи Романа Черния в Житомире, а затем заявил ему отвод

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Богунского районного суда города Житомира Романа Черния о вмешательстве в его деятельность по осуществлению правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]