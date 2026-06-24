В Беларуси объявили «мобилизационные учения» — резервистов вызывают для сверки данных

В Беларуси, в частности в Гродненской области, объявили «мобилизационные учения», во время которых резервистов массово вызывают в пункты сбора для сверки и обновление военно-учетных данных.

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В Беларуси объявили о проведении «мобилизационных учений», которые продлятся до 26 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

В частности, в Гродненской области с 20 июня начали массово вызывать военнообязанных в пункты сбора для сверки и обновления учетных данных.

Всего планируется вызвать около двух тысяч человек.

С 21 июня начал работу пункт предварительного сбора военнообязанных, где проводится сверка учетной информации. Процесс будет проходить в несколько этапов и должен завершиться 2 июля.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реальных шагов со стороны Беларуси для прекращения поддержки России в войне против Украины. Он отметил, что Украина неоднократно требовала демонтировать на территории Беларуси ретрансляторы, которые могут использоваться для корректировки российских ударов по украинским городам.

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