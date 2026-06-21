«Извинения не помогают» — Зеленский дал резкий ответ Лукашенко и призвал прекратить техническую поддержку РФ

Президент Украины подчеркнул необходимость реальных действий со стороны Беларуси в связи с участием в войне России против Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одних слов от Александра Лукашенко недостаточно, и подчеркнул необходимость реальных шагов со стороны Беларуси по прекращению любой поддержки России в войне против Украины.

По словам Зеленского, Киев уже неоднократно передавал Минску требование демонтировать на территории Беларуси ретрансляторы, которые используются для помощи российским дронам в нанесении более точных ударов по украинским городам.

Президент подчеркнул, что Минску недостаточно просто отрицать участие в войне, а нужно подтверждать это конкретными действиями.

«Своё «извиняюсь» пусть он оставит при себе. Это не работает уже со второго дня начала войны. Я объяснял ему: шаг номер один — никакой технической поддержки российских ретрансляторов», — заявил Зеленский.

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