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В Киеве до середины лета частично ограничат движение по бульвару Леси Украинки из-за дорожных работ

07:54, 22 июня 2026
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Ограничения будут действовать с 22 июня по 15 июля на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода.
В Киеве до середины лета частично ограничат движение по бульвару Леси Украинки из-за дорожных работ
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С 22 июня по 15 июля в Печерском районе Киева будет частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления ежедневно с 8:00 до 20:00 будут проводить работы по обустройству дорожного ограждения на разделительной полосе. Работы будут проводиться на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода.

На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено крайними левыми полосами в обоих направлениях движения.

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Киев дороги транспорт

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