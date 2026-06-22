В Киеве до середины лета частично ограничат движение по бульвару Леси Украинки из-за дорожных работ

Ограничения будут действовать с 22 июня по 15 июля на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 22 июня по 15 июля в Печерском районе Киева будет частично ограничено движение по бульвару Леси Украинки. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления ежедневно с 8:00 до 20:00 будут проводить работы по обустройству дорожного ограждения на разделительной полосе. Работы будут проводиться на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода.

На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено крайними левыми полосами в обоих направлениях движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.