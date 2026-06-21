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Как правильно заполнить платежное поручение: ГНС обнародовала основные требования

21:40, 21 июня 2026
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В центре внимания — код фактического плательщика и правильное назначение платежа.
Как правильно заполнить платежное поручение: ГНС обнародовала основные требования
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Государственная налоговая служба напомнила о правилах заполнения платежных инструкций при уплате налогов и сборов и обратила внимание на типичные ошибки, которых можно избежать.

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Обязательные реквизиты платежной инструкции

Согласно пункту 37 раздела II Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте, утвержденной постановлением НБУ № 163 от 29 июля 2022 года, любая платежная инструкция (электронная или бумажная) должна содержать обязательные реквизиты.

Одним из ключевых является «Код плательщика».

В случае, когда платеж осуществляется не самим фактическим плательщиком, в соответствии с пунктом 40 этой же Инструкции дополнительно указывается «Код фактического плательщика».

Порядок заполнения реквизитов при уплате налогов, сборов, таможенных платежей, ЕСВ, авансовых взносов, залогов и их возврате определен приказом Министерства финансов от 22.03.2023 № 148 (Порядок № 148).

Также в нём приведены примеры заполнения поля «Назначение платежа», в частности частей «Код вида оплаты» и «Дополнительная информация».

Важно: каждая платежная инструкция оформляется отдельно для каждого вида платежа и соответствующего кода вида оплаты.

Кроме того, в соответствии с пунктом 38.2 статьи 38 Налогового кодекса Украины, уплата налогов осуществляется самим плательщиком, а в отдельных случаях — его налоговым агентом или представителем.

Как правильно заполнять платежную инструкцию

  1. Если платеж осуществляется от собственного имени

Юридические лица, физические лица-предприниматели и граждане должны заполнять все обязательные реквизиты:

  • «Код плательщика» — налоговый номер (ЕГРПОУ для юридических лиц, РНОКПП для ФЛП и граждан);
  • «Назначение платежа» — с указанием вида уплаты.
  1. Если уплата осуществляется за филиал или обособленное подразделение

В таком случае головной офис указывает:

  • «Код плательщика» — налоговый номер головного офиса;
  • «Код фактического плательщика» — налоговый номер филиала;
  • «Назначение платежа» — в соответствии с Порядком № 148.
  1. Если налог уплачивается наличными

При оплате через банкомат, терминал или кассу платежного учреждения необходимо:

  • указать «Код фактического плательщика» — налоговый номер лица, которое фактически должно уплатить налог;
  • правильно заполнить «Назначение платежа»;
  • «Код плательщика» в таком случае автоматически определяется как код банка или платежной организации, через которую осуществляется операция.

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налоговая ГНС

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