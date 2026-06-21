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Дональд Туск назвал конфликт между Украиной и Польшей «стратегической ошибкой»

20:47, 21 июня 2026
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Премьер-министр Польши подчеркнул, что в политике ошибка может иметь более серьезные последствия, чем преступление, поэтому подобных ситуаций следует избегать.
Дональд Туск назвал конфликт между Украиной и Польшей «стратегической ошибкой»
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Втягивание польских и украинских политиков во взаимные конфликты является серьёзной стратегической ошибкой, которая может нанести значительный ущерб обеим сторонам. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

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В своём посте Туск подчеркнул, что политические споры между представителями Польши и Украины могут иметь негативные последствия сразу в разных сферах.

«Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», — сказал Туск.

По его словам, в беседах с европейскими партнерами он пытается снизить напряженность и минимизировать возможные потери.

Туск также отметил, что работа по урегулированию подобных напряжений является сложной, но необходимой для сохранения стабильных отношений между странами и в рамках Европейского Союза.

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Польша Украина

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