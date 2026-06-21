Дональд Туск назвал конфликт между Украиной и Польшей «стратегической ошибкой»

Премьер-министр Польши подчеркнул, что в политике ошибка может иметь более серьезные последствия, чем преступление, поэтому подобных ситуаций следует избегать.

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Втягивание польских и украинских политиков во взаимные конфликты является серьёзной стратегической ошибкой, которая может нанести значительный ущерб обеим сторонам. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.

В своём посте Туск подчеркнул, что политические споры между представителями Польши и Украины могут иметь негативные последствия сразу в разных сферах.

«Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине — это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», — сказал Туск.

По его словам, в беседах с европейскими партнерами он пытается снизить напряженность и минимизировать возможные потери.

Туск также отметил, что работа по урегулированию подобных напряжений является сложной, но необходимой для сохранения стабильных отношений между странами и в рамках Европейского Союза.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

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