В Бразилии граждане массово получили уведомления о «ненависти к человечеству» — власти расследуют хакерскую атаку

Правительство приостановило работу системы оповещения после рассылки несанкционированного сообщения в нескольких регионах страны.

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Правительство Бразилии предполагает, что причиной несанкционированного массового оповещения на мобильные телефоны в отдельных регионах страны могла стать хакерская атака. Инцидент произошел рано утром в субботу, сообщает Reuters.

По информации Национального секретариата по вопросам защиты и гражданской обороны Бразилии, система оповещения была отключена примерно в 1:30 ночи 20 июня по местному времени.

Причиной стала рассылка пользователям в нескольких штатах несанкционированного сообщения, содержавшего слово «мизантропия», означающее ненависть к человечеству.

В ведомстве отметили, что это сообщение было отправлено удаленно без разрешения. Инцидент будет передан в Федеральную полицию для дальнейшего расследования.

Также сообщается, что систему оповещения планируют восстановить как можно скорее после устранения возможных угроз безопасности.

Власти рассматривают происшествие как потенциальный случай кибератаки на государственную систему экстренного оповещения, используемую для предупреждения населения в чрезвычайных ситуациях.

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