Gemini в Google Sheets теперь работает на украинском языке: как использовать новую функцию

Gemini в Google Sheets получил поддержку 28 новых языков, в том числе украинского.

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Google расширила языковую поддержку ИИ-помощника Gemini в сервисе Google Sheets. Отныне инструмент может работать с 28 новыми языками, среди которых есть и украинский.

В Google Sheets пользователи могут использовать Gemini для создания электронных таблиц по одному текстовому запросу. Также доступна функция редактирования уже существующих документов с помощью команд, которые вводятся в боковой панели.

Кроме того, доступно рабочее пространство Intelligence, которое может автоматически собирать контекст и данные из других приложений Google Workspace. Это позволяет повысить точность и релевантность создаваемых таблиц.

Обновление уже начало развертываться для всех пользователей, имеющих доступ к Gemini в Google Sheets. Речь идет о подписчиках Google Workspace или тарифов Google AI.

Перед использованием инструмента необходимо активировать «умные функции» Workspace в настройках Gmail.

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