Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич отказался от польского ордена

Бывший посол назвал это жестом защиты украинского достоинства и исторической памяти.

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Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о решении отказаться от польской государственной награды — ордена «Командорский крест со звездой „За заслуги“».

Зварич напомнил, что в июле 2024 года, находясь на посту посла Украины, он получил эту награду из рук президента Республики Польша Анджея Дуды.

«Искренне благодарен своим польским друзьям за это признание. Всегда буду ценить и помнить то, через что нам пришлось пройти вместе. Спасибо за ваше доверие, уникальное сотрудничество и искреннюю дружбу. И я уверен, что вы поймете мой поступок сегодня», — отметил Зварич.

По словам дипломата, решение об отказе связано с «преданностью интересам Украинского государства, чести и достоинству Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, коллег-дипломатов и украинского народа», а также с «глубоким чувством справедливости».

Он пояснил, что считает реакцию президента Польши Кароля Навроцкого на решение Владимира Зеленского о переименовании подразделения ССО в честь героев УПА как минимум несоразмерной и безответственной.

Зварич заявил, что Кароль Навроцкий фактически поставил под сомнение многолетние усилия по украинско-польскому примирению и взаимопониманию.

Он подчеркнул, что этот процесс начали не политики, а люди, пережившие сложные страницы общей истории двух народов.

Дипломат подчеркнул, что никто за пределами Украины не имеет права определять, кого украинский народ считает своими героями.

Он добавил, что в условиях войны России против Украины любые попытки поставить это под сомнение не способствуют примирению, а наоборот — могут усугублять разногласия.

Зварич подчеркнул, что его решение не является проявлением неуважения к польскому народу.

«Именно поэтому мое решение отказаться от государственной награды Республики Польша не является жестом неуважения к польскому народу, к моим польским друзьям или к тем людям в Польше, которые много лет работали ради украинско-польского взаимопонимания. Наоборот — это протест против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями создавали люди доброй воли по обе стороны границы», — отметил дипломат.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

Третий Президент Украины Виктор Ющенко принял решение отказаться от польского Ордена Белого Орла в знак несогласия с пересмотром решения о награждении Президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от своего Ордена Белого Орла.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко также решил отказаться от польского Ордена Белого Орла.

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