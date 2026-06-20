Леонид Кучма отказался от польского Ордена Белого Орла

Леонид Кучма подчеркнул, что «не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам чтить».

Фото: facebook.com/darka.olifer

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

Позже стало известно, что второй Президент Украины Леонид Кучма также отказался от своего Ордена Белого Орла. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также обнародовала заявление Президента Украины (1994–2005 гг.) Леонида Кучмы:

«В связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла, я принял решение отказаться от этого ордена, которым имел честь быть награжденным в 1997 году.

На протяжении всего своего президентства я считал выстраивание дружественных отношений с Польшей одним из своих главных приоритетов. Вместе с моим коллегой Александром Квасьневским мы прилагали максимум усилий для этого. Мы уделяли особое внимание решению исторических проблем в отношениях между нашими народами, результатом чего стало наше совместное заявление 2003 года об их примирении. Прощаем и просим прощения — именно этот принцип мы с президентом Квасьневским разработали при духовном посредничестве великого поляка, Папы Иоанна Павла Второго.

На протяжении десятилетий этот принцип работал. Настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это.

Но сегодня у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от высокой польской награды. Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам чтить.

Я верю в то, что дружба и союзнические отношения между Украиной и Польшей сохранятся. Но сегодня я испытываю грусть и тревогу. Одно дело — когда нападает враг. Совсем другое — когда вражда разводит друзей. А еще страшнее — если этим друзьям еще и угрожает общая опасность.

Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучая, острая, но фантомная боль давней трагедии не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть реальную, нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая ранее уже лишала государственности оба наших народа и не скрывает намерений попытаться сделать это снова.

Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны осознавать это. Я надеюсь на их мудрость».

Фото: facebook.com/darka.olifer

Добавим, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

Кроме того, Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».

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