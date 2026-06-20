Иран снова закрыл Ормузский пролив

В Иране заявили, что закрывают пролив из-за якобы нарушения США меморандума о прекращении войны и из-за атак Израиля по Ливану.

Фото: Reuters

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Иран сообщил, что вновь закрывает Ормузский пролив для прохода судов после подписания между Ираном и США меморандума о договоренности по прекращению войны. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на оперативный штаб Вооруженных сил страны.

В ВС Ирана сообщили, что закрывают пролив из-за якобы нарушения США меморандума о прекращении войны и из-за атак Израиля по Ливану.

Также там добавили, что это «первый шаг», и при условии продолжения агрессии против страны и против Ливана будут предприняты «следующие шаги» против США и Израиля.

Напомним, 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение войны на Ближнем Востоке.

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