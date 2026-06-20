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Іран знову закрив Ормузьку протоку

19:01, 20 червня 2026
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У Ірані заявили, що закривають протоку через нібито порушення США меморандуму щодо припинення війни та через атаки Ізраїлю по Лівану.
Іран знову закрив Ормузьку протоку
Фото: Reuters
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Іран повідомив, що знову закриває Ормузьку протоку для проходу кораблів після підписання між Іраном і США меморандуму про домовленість про припинення війни. Про це повідомило іранське агентство Tasnim із посиланням на оперативний штаб Збройних сил країни.

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У ЗС Ірану повідомили, що закривають протоку через нібито порушення США меморандуму щодо припинення війни та через атаки Ізраїлю по Лівану.

Також там додали, що це «перший крок» і за умови продовження агресії проти країни і проти Лівану, будуть «наступні кроки» проти США та Ізраїлю.

Нагадаємо, 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на завершення війни на Близькому Сході.  

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США Іран

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