Усыновили ребенка за границей без разрешения Украины: Верховный Суд объяснил последствия

Верховный Суд разъяснил, когда международное усыновление украинского ребенка является недействительным.

Фото: suspilne.media

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Усыновление иностранцем за пределами Украины ребенка, который является гражданином Украины по рождению («по праву крови»), признается действительным в Украине исключительно при условии предварительного получения разрешения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей. Приобретение ребенком гражданства другого государства не позволяет обойти это требование. Если международное усыновление совершено без такого разрешения, оно не является действительным в Украине, а следовательно не является препятствием, в понимании части второй статьи 169 СК Украины, для восстановления биологического отца в родительских правах. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

13 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу мужчины по делу по иску мужчины к женщине, третье лицо — Служба по делам детей Черниговской государственной администрации Черниговской области, о восстановлении родительских прав.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что он (гражданин Украины) и ответчик (гражданка Республики Беларусь) состояли в браке, в 2008 году в Украине у них родился сын. После развода ребенок остался проживать с матерью, которая вскоре вступила в новый брак с гражданином Франции, сменила фамилию и фактически прекратила надлежащее общение отца с ребенком, систематически препятствуя его общению с сыном. В 2017 году суд лишил истца родительских прав на основании выводов экспертизы о «психологическом насилии» со стороны отца. Отец в течение нескольких лет проходил интенсивную психокоррекцию, научился контролировать эмоции, создал новую семью (имеет двух дочерей) и получил положительные заключения органов опеки. В 2019 году во Франции отчим усыновил ребенка по французскому законодательству как гражданина Беларуси, не обращаясь в органы Украины.

В 2023 году биологический отец подал иск о восстановлении его в родительских правах.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Решение судов мотивировано тем, что ребенок является гражданином Республики Беларусь, законно усыновлен во Франции, а потому нормы СК Украины к этим правоотношениям не применяются. Кроме того, апелляционный суд отметил, что гражданство Украины не возникает автоматически, а требует процедурного оформления, и указал, что истец не доказал соответствия восстановления его прав наилучшим интересам ребенка.

ВС не согласился с выводами судов, отменил судебные решения, принял новое решение, которым иск удовлетворил, исходя из следующего.

Ребенок, один из родителей которого на момент его рождения был гражданином Украины и который родился в Украине, является гражданином Украины с момента рождения. Для этого не требуются дополнительные действия или волеизъявление родителей.

Следовательно, личным законом ребенка является законодательство Украины. Согласно ст. 282 СК Украины усыновление иностранцем ребенка — гражданина Украины, проживающего за границей, является действительным в Украине только при условии предварительного получения разрешения центрального органа исполнительной власти Украины. Поскольку такое разрешение не предоставлялось, усыновление сына истца во Франции не является действительным в Украине.

Предписание ч. 2 ст. 169 СК Украины о невозможности восстановления прав в случае усыновления применяется только тогда, когда такое усыновление является действительным в Украине. Поскольку юридического факта усыновления для украинского правопорядка не существует, препятствий для восстановления прав биологического отца нет.

В данном деле отец надлежащими и допустимыми доказательствами доказал устранение обстоятельств, которые стали основанием для лишения его родительских прав (ч. 4 ст. 169 СК Украины).

Апелляционный суд допустил ошибку, переложив бремя доказывания исключительно на истца.

ВС отметил, что по смыслу статей 12, 81 ГПК Украины именно ответчик (мать), которая возражала против иска, должна была доказать, что риски для ребенка сохраняются и контакт с отцом будет противоречить его интересам. Необоснованный отказ в восстановлении родительских прав при наличии устойчивых положительных изменений в поведении отца представляет собой непропорциональное вмешательство в право на уважение семейной жизни, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Подробнее с текстом постановления ВС от 13 мая 2026 года по делу № 753/5734/23 (производство № 61-3813св25) можно ознакомиться по ссылке.

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