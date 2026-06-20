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Как перейти с одного вида пенсии на другой

19:20, 20 июня 2026
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Подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой можно как через сервисный центр территориального органа ПФУ, так и онлайн.
Как перейти с одного вида пенсии на другой
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Пенсионный фонд напомнил, что при наличии права на различные виды пенсии (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца) назначается одна пенсия по выбору человека.

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В ПФУ подчеркнули, что переход с одного вида пенсии на другой (например, с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту) осуществляется по заявлению пенсионера.

Подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой можно как через сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через веб-портал электронных услуг Фонда.

Офлайн-переход с одного вида пенсии на другой

В Порядке подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что днем обращения гражданина относительно перевода с одного вида пенсии на другой считается день, когда управление Пенсионного фонда Украины принимает от лица соответствующее заявление со всеми необходимыми документами.

Заявление о переводе с одного вида пенсии на другой заявитель подает в Фонд лично по месту жительства (регистрации), а при необходимости это делает законный представитель заявителя (родители или опекуны (попечители)) по месту жительства (регистрации) представителя.

В соответствии со статьей 45 указанного закона, перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами на основании документов о страховом стаже, заработной плате (доходе) и других документов, которые содержатся на момент перевода в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами ПФУ.

Онлайн-переход с одного вида пенсии на другой

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