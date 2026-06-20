Як перейти з одного виду пенсії на інший

Подати заяву про перехід з одного виду пенсії на інший можна як через сервісний центр територіального органу ПФУ, так і онлайн.

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Пенсійний фонд нагадав, що за наявності права на різні види пенсії (за віком, за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника) призначається одна пенсія за вибором людини.

У ПФУ підкреслили, що перехід з одного виду пенсії на інший (наприклад, з пенсії за вислугу років на пенсію за віком) здійснюється за заявою пенсіонера.

Подати заяву про перехід з одного виду пенсії на інший можна як через сервісний центр територіального органу Пенсійного фонду України, так і онлайн – через вебпортал електронних послуг Фонду.

Офлайн перехід з одного виду пенсії на інший

У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що днем звернення громадянина щодо переведення з одного виду пенсії на інший вважають день, коли управління Пенсійного фонду України приймає від особи відповідну заяву з усіма належними документами.

Заяву про переведення з одного виду пенсії на інший заявник подає у Фонд особисто за місцем проживання (реєстрації), а в разі потреби це робить законний представник заявника (батьки або опікуни (піклувальники) за місцем проживання (реєстрації) представника.

Відповідно до статті 45 зазначеного закону, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюють із дня подання заяви з усіма належними документами на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що містяться на час переведення в пенсійній справі, а також додаткових документів, які отримали органи ПФУ.

Онлайн перехід з одного виду пенсії на інший

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