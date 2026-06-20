У Києві п’яний водій на великій швидкості влетів у магазин, відео

Спочатку водій скоїв наїзд на бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, після чого залишив місце ДТП і продовжив рух.

Фото: police.gov.ua

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У суботу, 20 червня, водій у стані сп’яніння скоїв ДТП скоїв ДТП на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва. Автомобіль Hyundai в’їхав у магазин.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» та доставили до управління поліції.

З’ясувалося, що спочатку водій скоїв наїзд на бетонні обмежувачі та пошкодив електроопору, після чого залишив місце ДТП і продовжив рух. Згодом він не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину.

«Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння в медичному закладі. Результат — 2,67 проміле алкоголю», - заявили у поліції.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), протокол за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), протокол затримання та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд.

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