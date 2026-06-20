В Киеве пьяный водитель на большой скорости влетел в магазин, видео

Сначала водитель совершил наезд на бетонные ограничители и повредил электроопору, после чего покинул место ДТП и продолжил движение.

Фото: police.gov.ua

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В субботу, 20 июня, водитель в состоянии опьянения совершил ДТП на улице Садовой в Дарницком районе Киева. Автомобиль Hyundai въехал в магазин.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, в результате аварии никто не пострадал.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, поэтому его задержали с применением наручников в соответствии со ст. 45 Закона Украины «О Национальной полиции» и доставили в управление полиции.

Выяснилось, что сначала водитель совершил наезд на бетонные ограничители и повредил электроопору, после чего покинул место ДТП и продолжил движение. Позже он не справился с управлением и въехал в здание магазина.

«Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения в медицинском учреждении. Результат — 2,67 промилле алкоголя», — заявили в полиции.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), протокол по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), протокол задержания и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без страхового полиса) КУоАП.

В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

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