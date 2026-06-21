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Уничтоженное или переработанное имущество не подлежит возврату через виндикационный иск — Верховный Суд

07:00, 21 июня 2026
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Виндикационный иск является способом защиты права собственности только в отношении имущества, которое имеется в наличии и фактически находится в незаконном владении ответчика.
Уничтоженное или переработанное имущество не подлежит возврату через виндикационный иск — Верховный Суд
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Истребование имущества возможно только в отношении объекта, который сохранился в натуре и находится в незаконном владении ответчика. В случае изменения, переработки или уничтожения имущества виндикационный иск не подлежит удовлетворению, а защита права собственности осуществляется путем взыскания его стоимости. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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6 мая КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационные жалобы АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд» и ООО_1 по делу по иску лица к АО, третьи лица: ОК, ООО_2, ООО_3, ООО_1, об отмене государственной регистрации права собственности и истребовании квартиры из чужого незаконного владения.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что она заключила договор об участии в строительстве и полностью уплатила паевой взнос для получения квартиры, однако объект не был завершен и право собственности на него впоследствии было зарегистрировано за третьими лицами, а затем отчуждено.

Считая отчуждение незаконным и таким, которое нарушает ее права как инвестора, истец просила истребовать спорную квартиру в свою пользу.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, отменил государственную регистрацию права собственности на квартиру за ответчиком, поскольку такая регистрация нарушает права истца как обладателя имущественных прав. В то же время суд счел, что наличие имущественных прав на квартиру не дает истцу права на истребование имущества.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении иска, отменил решение в этой части и принял новое решение, которым удовлетворил требование об истребовании квартиры из чужого незаконного владения. Суд отметил, что истец как инвестор полностью уплатила средства и приобрела имущественные права, поэтому требование об истребовании является обоснованным.

ВС не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, дело передал на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Виндикационный иск является способом защиты права собственности только в отношении имущества, которое имеется в наличии и фактически находится в незаконном владении ответчика.

Если же имущество, находящееся в чужом владении, изменилось, было переработано или уничтожено, а истец доказал, что указанное имущество принадлежит ему, оно не может быть истребовано, а надлежащим способом защиты является возмещение его стоимости.

Разрешая спор об истребовании имущества, суд обязан прежде всего установить добросовестность / недобросовестность приобретателя, поскольку от этого зависит применение статей 387, 388 ГК Украины и возможность истребования имущества.

Истребовать можно только то имущество, которое имеется в наличии и фактически находится во владении ответчика. Если имущество изменилось или было переработано, виндикационный иск не может быть удовлетворен, а взыскивается лишь стоимость имущества.

Ответчики указывали, что квартира, в которую инвестировал средства истец, и квартира, зарегистрированная за ответчиком, не являются тождественными объектами недвижимости.

Апелляционный суд не установил фактических обстоятельств относительно добросовестности приобретателя и тождественности спорной квартиры, что является нарушением норм процессуального права и препятствует принятию правильного решения.

Подробнее с текстом постановления ВС от 6 мая 2026 года по делу № 359/11538/23 (производство № 61-8444св25) можно ознакомиться по ссылке.

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