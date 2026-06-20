Орган власти не может судиться со СМИ за критику как бизнес — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, когда госорган не имеет права защищать «деловую репутацию».

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Орган исполнительной власти, наделенный государственными полномочиями и финансируемый из бюджета, не может защищать деловую репутацию от критики СМИ способом, предусмотренным для субъектов хозяйствования, вовлеченных в конкурентную деятельность на рынке. Финансирование истцом другого юридического лица и возложение на него управленческих функций в отношении такого лица не является основанием для вывода, что информация, распространенная относительно такого юридического лица, нарушает нематериальные права (унижает деловую репутацию) самого органа исполнительной власти. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

27 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица и общественной организации по делу по иску Государственного управления делами (далее — ГУД) к лицу, общественной организации, третье лицо — Национальный природный парк «Синегора», об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что в сети Интернет была опубликована информация о якобы получении подчиненным ГУД учреждением (ГО «Резиденция «Синегора») убытков в значительном размере, которую истец считал недостоверной и такой, которая формирует негативное представление об эффективности его деятельности.

Дело судами рассматривалось неоднократно.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что распространенная ответчиками информация является недостоверной, унижает деловую репутацию истца, что может привести к формированию в обществе негативного отношения к нему. При этом информация негативного характера относительно ГУД изложена в форме фактических утверждений, а не оценочных суждений.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции в части определенного способа опровержения информации, изменил его резолютивную часть только относительно способа опровержения, указав на необходимость исключения персональных данных и обнародования лишь части решения суда как достаточного способа защиты.

ВС не согласился с выводами судов, судебные решения отменил, принял новое судебное решение, которым отказал в удовлетворении иска, исходя из следующего.

Распространение информации о деятельности подчиненного государственному органу учреждения само по себе не свидетельствует о нарушении деловой репутации такого органа, даже если он осуществляет его финансирование или управление.

Для удовлетворения иска о защите деловой репутации необходимо доказать, что распространенная информация касается непосредственно истца и нарушает его личные неимущественные права.

ВС подчеркнул, что государственные органы, реализующие властные полномочия и финансируемые из бюджета, подлежат более широким пределам общественной критики, чем частные лица или субъекты хозяйствования. С учетом практики ЕСПЧ диффамационные иски органов государственной власти могут создавать непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов, поэтому не всегда преследуют легитимную цель защиты репутации в понимании ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В соответствии с Положением ГУД является специальным государственным органом по материально-техническому, социально-бытовому и иному обеспечению деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, других государственных органов.

То есть ГУД является специальным государственным органом, который является главным распорядителем бюджетных средств.

В данном деле спорная публикация касалась деятельности ГО «Резиденция «Синегора», а не непосредственно ГУД, оснований для защиты деловой репутации ГУД не было. Сам факт осуществления ГУД функций управления и финансирования этого учреждения не означает, что любая информация о подчиненной организации автоматически нарушает деловую репутацию государственного органа.

Подробнее с текстом постановления ВС от 27 мая 2026 года по делу № 357/1265/22 (производство № 61-5888св25) можно ознакомиться по ссылке.

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