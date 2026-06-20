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Владимир Зеленский отправил по почте Орден Белого Орла Каролю Навроцкому, фото

17:22, 20 июня 2026
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Президент Украины поблагодарил польский народ за помощь и поддержку в отражении российской агрессии, а также подчеркнул, что Украина остается открытой для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей.
Владимир Зеленский отправил по почте Орден Белого Орла Каролю Навроцкому, фото
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

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20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте.

Глава государства подчеркнул, что накануне президент Польши отметил, что Орден Белого Орла не является обычной наградой. Это символ высшего доверия Речи Посполитой. «Он означает особую связь с Польским государством и особую благодарность народу. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые составляют фундамент нашего сообщества».

«Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить.

Украина благодарна Польскому народу за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль в борьбе за нашу и вашу независимость от России.

Украина никогда не забывает солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности и для украинцев, и для каждого государства-соседа.

Украина продолжит защищаться в этой войне, которую развязала Россия, и мы обязательно добьемся достойного мира.

Украина благодарна всем народам, государствам и лидерам, которые и впредь будут с нами на пути защиты свободы и которые будут вместе с Украиной гарантами послевоенного мира в Европе и новой реальной безопасности.

Украина и в дальнейшем будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы постараться не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого наших народов и обеспечить должное уважение всем невинным жертвам XX века.

И украинцы делают все зависящее от нас, чтобы в этом столетии не допустить поражения Европы.

Я горжусь нашими людьми и КАЖДЫМ украинским воином — миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают безоговорочного уважения за героизм, проявленный Украинским народом в защите от российской агрессии.

Мы считали, что именно Украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Именно так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину Президенту Польши.

Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам», — говорится в заявлении Владимира Зеленского.

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Польша Украина Владимир Зеленский

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