Неиспользование владельцем торговой марки в течение 5 лет является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства на нее — ВС

ВС согласился с выводами судов, отметив, что правовая охрана торговой марки не может использоваться исключительно для ограничения деятельности других субъектов.

Фото: delawareinc.com

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Неиспользование владельцем зарегистрированной торговой марки в течение пяти лет без уважительных причин является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства на нее в соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Лицо, подавшее заявки на регистрацию тождественных или сходных обозначений в качестве торговых марок и которому может быть отказано в регистрации из-за наличия ранее зарегистрированного свидетельства, имеет законный интерес для обращения в суд с иском о досрочном прекращении действия такого свидетельства.

6 мая Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску компании ДАНДЖАК, ЛЛС (DANJAQ, LLC) к лицу, ГУ «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на комбинированную торговую марку и обязании совершить действия.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что лицо длительное время (по меньшей мере последние пять лет) не использует спорную торговую марку для услуг 35 и 45 классов МКТУ, для которых она зарегистрирована, что в соответствии с ч. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» является основанием для прекращения ее правовой охраны.

Ответчик возражал, ссылаясь на то, что использовал марку через веб-сайты и в деловой переписке, а дальнейшее использование стало невозможным из-за военной агрессии РФ и оккупации города Мариуполя, где он осуществлял предпринимательскую деятельность.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, иск удовлетворил, мотивируя свое решение тем, что истец доказал факт фактического неиспользования торговой марки в течение пяти лет, а ответчик не предоставил доказательств ее реального использования именно им как владельцем свидетельства, а также не доказал уважительность причин такого неиспользования. Истец доказал наличие законного интереса, связанного с подачей заявок на регистрацию сходных обозначений.

ВС согласился с выводами судов, отметив, что правовая охрана торговой марки не может использоваться исключительно для ограничения деятельности других субъектов. Если марка не используется в Украине непрерывно в течение пяти лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства, любое лицо имеет право требовать досрочного прекращения ее действия.

В соответствии со ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и положениями статей 197, 198 Соглашения об ассоциации, торговая марка подлежит прекращению, если она не используется непрерывно в течение пяти лет в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирована, при отсутствии уважительных причин для неиспользования.

ВС отметил, что обязанность доказывания факта использования торговой марки возлагается именно на ее владельца. При этом использование должно быть реальным и касаться конкретных классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана. Формальные действия (в частности регистрация доменов или переписка без подтверждения фактического предоставления товаров или услуг) не являются надлежащим доказательством использования.

ВС также подчеркнул, что форс-мажорные обстоятельства, в частности военное положение, не являются автоматически уважительной причиной неиспользования и подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами. Кроме того, течение пятилетнего срока неиспользования не прерывается сменой владельца торговой марки.

В данном деле ответчик не доказал фактического использования знака в отношении соответствующих классов МКТУ, а представленные им доказательства не подтверждали реального коммерческого использования торговой марки.

Суды обоснованно признали правомерным досрочное прекращение действия свидетельства в связи с длительным неиспользованием ТМ без уважительных причин.

Подробнее с текстом постановления ВС от 6 мая 2026 года по делу № 757/39111/24 (производство № 61-15800св25) можно ознакомиться по ссылке.

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