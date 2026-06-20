Экс-инспектору службы пробации грозит более 500 лет тюрьмы за слив информации наркокартелям

Бывшая сотрудница получила более 100 уголовных обвинений за доступ к базе данных и передачу информации.

Фото: Clickorlando

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В США уволенная сотрудница государственной службы, которая продолжала иметь доступ к чувствительной криминальной базе данных даже после увольнения, теперь столкнулась с более чем 100 уголовными обвинениями в тяжких преступлениях. Ей грозит более 560 лет тюремного заключения, пишет Clickorlando.

32-летняя Кристал Лоусон, бывший офицер службы пробации несовершеннолетних в округе Ориндж (Флорида, США), была арестована на этой неделе после того, как следствие заподозрило ее в использовании государственной судебной системы для информирования участников наркоторговой группировки об ордерах на арест и других действиях правоохранителей.

По данным офиса шерифа округа Ориндж, Лоусон была трудоустроена в Департаменте ювенальной юстиции Флориды в феврале 2022 года и получила доступ к государственной системе CCIS (Comprehensive Case Information System). Позже в том же году ее уволили после ареста по делу об избиении, однако доступ к базе данных ей не был заблокирован.

Следствие утверждает, что с января по май 2026 года она 106 раз заходила в систему и проверяла уголовные дела, связанные с членами наркогруппировки, находившейся под следствием. Она просматривала ордера на арест, устанавливала сообщников и передавала информацию подозреваемым и их пособникам.

В результате утечки данных часть доказательств была утрачена, активы не были возвращены, а один из подозреваемых успел скрыться до задержания. Позже его все же арестовали.

Лоусон были предъявлены 113 обвинений в несанкционированном доступе к компьютерным системам и одно обвинение в незаконном использовании средств связи. Ее поместили в тюрьму округа Ориндж 18 июня 2026 года.

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