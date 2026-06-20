Ексінспекторці з пробації загрожує понад 500 років ув’язнення за злив інформації наркокартелям

Колишня співробітниця отримала понад 100 кримінальних обвинувачень за доступ до бази даних і злив інформації.

Фото: Clickorlando

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США звільнена працівниця державної служби, яка продовжувала мати доступ до чутливої кримінальної бази даних навіть після звільнення, тепер зіткнулася з понад 100 кримінальними обвинуваченнями у тяжких злочинах. Їй загрожує понад 560 років тюремного ув'язнення, пише Clickorlando.

32-річну Кристал Лоусон, колишню офіцерку служби пробації неповнолітніх в окрузі Орандж (Флорида, США), цього тижня заарештували після того, як слідство запідозрило її у використанні державної судової системи для інформування учасників наркоторговельного угруповання про ордери на арешт та інші дії правоохоронців.

За даними офісу шерифа округу Орандж, Лоусон була працевлаштована у Департаменті ювенальної юстиції Флориди у лютому 2022 року та отримала доступ до державної системи CCIS (Comprehensive Case Information System). Пізніше того ж року її звільнили після арешту у справі про побиття, однак доступ до бази даних їй не був заблокований.

Слідство стверджує, що з січня по травень 2026 року вона 106 разів заходила в систему та перевіряла кримінальні справи, пов’язані з членами наркоугруповання, яке перебувало під слідством. Вона переглядала ордери на арешт, встановлювала співучасників та передавала інформацію підозрюваним і їхнім спільникам.

Унаслідок витоку даних частина доказів була втрачена, активи не були повернуті, а один із підозрюваних встиг втекти перед затриманням. Згодом його все ж арештували.

Лоусон було висунуто 113 обвинувачень у несанкціонованому доступі до комп’ютерних систем та одне обвинувачення у незаконному використанні засобів зв’язку. Її помістили до в’язниці округу Орандж 18 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.